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На судні російського "Газпрому" виявили кулемети й вогневі позиції, – ЦПД

Російський танкерний флот остаточно втрачає статус суто комерційного.

На судні російського "Газпрому" виявили кулемети й вогневі позиції, – ЦПД
Танкер перевозив кадрових та колишніх співробітники ФСБ, Росгвардії та ЗС РФ
Фото: Центр протидії дезінформації

Російський танкерний флот остаточно втрачає статус суто комерційного і перетворюється на інструмент прямої військової загрози для держав Європи.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

У медіа зʼявилася інформація, що на російському газовозі “Маршал Василевський”, який належить “Газпрому”, естонські прикордонники зафіксували два великокаліберні кулемети й облаштовані вогневі позиції. 

Крім того, щонайменше половина пасажирів, яких танкер перевозив останнім часом – це кадрові та колишні співробітники ФСБ, Росгвардії та ЗС РФ.

“Цей прецедент чітко демонструє готовність Москви до ескалації. Розміщення зброї та силовиків на борту танкера вчергове підтверджує, що йдеться не про банальну торгівлю. Такі “комерційні” судна фактично є військовими об’єктами”, – додали у ЦПД.

Зазначається, що російська пропаганда традиційно таврує міжнародні санкції проти свого “тіньового флоту” та затримання танкерів як “беззаконня”. Проте для країн Європи протидія таким мілітаризованим суднам, особливо на тлі інформації про їхню участь у гібридних операціях кремля, – це виключно питання безпеки, захисту критичної інфраструктури та суверенітету.

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