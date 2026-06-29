Bloomberg: Росія додала до тіньового флоту ще один СПГ-танкер

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Росія продовжує розширювати "тіньовий флот" для обходу західних санкцій і транспортування скрапленого природного газу із підсанкційних проєктів, пише Bloomberg.

За даними аналітиків, танкер "Arctic Express" здійснив перше завантаження СПГ із плавучого сховища "Саам" у Мурманській області РФ. Саме там зберігається газ із проєкту "Arctic LNG 2", який перебуває під санкціями США.

Як зазначається, і сам проєкт, і сховище "Саам" входять до переліку санкційних об’єктів.

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Танкер "Arctic Express" був побудований у 2007 році та раніше перебував в управлінні грецької компанії. У травні судно перейшло у власність російської компанії "Smp Techmanagement LLC" із Санкт-Петербурга та отримало російський прапор.

За даними суднових реєстрів, ця компанія також володіє ще трьома суднами для перевезення СПГ, які відносять до російського "тіньового флоту".

Аналітики зазначають, що використання таких суден свідчить про подальші спроби Москви нарощувати експорт енергоресурсів в умовах санкційного тиску. Загалом до перевезення СПГ із підсанкційних російських проєктів наразі залучено щонайменше 21 судно.

Попри це, ключовим обмеженням для нарощування експорту з "Arctic LNG 2" залишається дефіцит спеціалізованих танкерів, здатних транспортувати скраплений газ до міжнародних покупців.

У травні проєкт "Arctic LNG 2" експортував понад 400 тисяч тонн палива, що стало рекордним показником від початку поставок у 2024 році.