«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
Ексклюзив70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Відео«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
ГоловнаСуспільствоВійна

ЦПД: Росія розширює приховану мобілізацію та вербує громадян Латинської Америки воювати проти України

Росія вербує громадян Перу для участі у війні проти України, обіцяючи зарплати та паспорти.

ЦПД: Росія розширює приховану мобілізацію та вербує громадян Латинської Америки воювати проти України
РФ вербує чоловіків Перу для війни в Україні
Фото: Центр протидії дезінформації

Кремль активно розширює географію прихованої мобілізації та залучає до війни проти України громадян країн Латинської Америки. 

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації з посиланням на міжнародні журналістські розслідування.

Вербувальники, за даними розслідувачів, пропонують іноземцям високі заробітки у цивільних сферах, соціальні гарантії та швидке отримання російського громадянства. Однак після прибуття до РФ реальність часто виявляється іншою.

Реклама

Зазначається, що у багатьох випадках у завербованих відбирають документи, позбавляють зв’язку з родинами та без належної підготовки відправляють на передову.

Прокуратура Перу розслідує щонайменше 36 таких випадків, кваліфікуючи їх як торгівлю людьми. МЗС країни повідомляє про 247 офіційних запитів щодо повернення громадян, які опинилися у складі російських військ.

У ЦПД наголошують, що такі дії свідчать про значні втрати російської армії та спроби компенсувати нестачу особового складу за рахунок іноземців.

За даними Центру, вже ідентифіковано понад 28 тисяч іноземців, завербованих до лав окупаційних військ.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies