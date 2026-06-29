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Сили оборони уразили три мости окупантів на ТОТ Донеччини і Луганщини

Також ударів завдали по складу матеріально-технічних засобів та пунктах управління противника.

Сили оборони уразили три мости окупантів на ТОТ Донеччини і Луганщини
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

28 червня та в ніч на 29 червня в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу РФ підрозділи Сил оборони України завдали ураження по логістиці та важливих об'єктах противника.

Ураження підтвердив Генштаб ЗСУ.

"Уражено автомобільний міст у районі Новоазовська Донецької області, а також два залізничні мости на Луганщині. Ці об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів і матеріально-технічних засобів", – зазначають військові.

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Результати ураження уточнюються.

Також уражено склад матеріально-технічних засобів окупантів у районі Новосвітлівки Луганської області.

Уражено три пункти управління БпЛА противника у районах Гуляйполя Запорізької області, Тьоткіного Курської області (рф) та Бахмута на Донеччині, а також пункт управління підрозділу радіоелектронної боротьби загарбників у районі Великої Новосілки Донецької області.

Також, за результатами додаткового аналізу даних, підтверджено ураження двох об'єктів противника в районі н.п. Миняєво Московської області рф, що забезпечували військовий зв'язок. На територіях об'єктів 26 червня знищено одну будівлю. 

Ще одна будівля отримала значні пошкодження з її частковим руйнуванням.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на порушення системи управління, військової логістики та забезпечення російського агресора", – додають у Генштабі.

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