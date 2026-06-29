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"Генерал Черешня": українські військові вперше збили новий російський зенітний безпілотник "Сокол"

Від презентації ворожого дрона до першого збиття минув лише місяць.

"Генерал Черешня": українські військові вперше збили новий російський зенітний безпілотник "Сокол"
російський зенітний дрон "Сокол"
Фото: Скриншот відео

Сили оборони вперше збили російський зенітний дрон "Сокол-И".

Про це повідомила пресслужба DefenceTech-компанії "Генерал Черешня", яка спеціалізується на розробці та серійному виробництві ударних FPV-дронів, перехоплювачів повітряних цілей (для знищення "Шахедів" і ворожих розвідників) та безпілотників на оптоволокні.

"Пілоти 57 окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка збили новий російський дрон перехоплювачем «Генерал Черешня AIR»", - йдеться в повідомленні.

Росіяни розробили безпілотник "Сокол", щоб протидіяти українським ударним та розвідувальним дронам. Від презентації ворожого дрона до першого збиття українськими військовими минув місяць.

Ворог заявляє, що "Сокол" літає на швидкості до 150 км/год і на висоті до 5000 метрів. Корпус зроблений з пінопласту, а бойова частина — з дистанційним підривом або кінетична (тобто буквально для тарану цілі).

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