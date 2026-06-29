Під час евакуації цивільних на Харківщині загинув поліцейський Роман Комаров (доповнено)

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Сьогодні, 28 червня, унаслідок російського авіаудару під час евакуації цивільних на Харківщині загинув 25-річний поліцейський Роман Комаров. Його колега отримала поранення.

Про це розповіли у Нацполіції.

«28 червня російські війська завдали авіаційного удару із застосуванням чотирьох керованих авіаційних бомб по околицях села Кирилівка Чугуївського району Харківської області. Під час евакуації цивільного населення під ворожий обстріл потрапили співробітники відділу поліції №1 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області, які перебували в службовому автомобілі», – йдеться у повідомленні.

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Поліцейський офіцер громади Роман Комаров загинув на місці. Отримані поранення виявилися несумісними з життям.

Фото: Нацполіція Загиблий поліцейський Роман Комаров

Колега Романа, інспекторка сектору ювенальної превенції, отримала важкі поранення. Поліцейську госпіталізували до реанімації.

«25-річний Роман Комаров до останнього залишався вірним Присязі, сумлінно виконував службовий обов'язок. Він віддав життя, виконуючи свій обов'язок перед українським народом. Висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого поліцейського», – зазначили у поліції.

У Харківському національному університеті внутрішніх справ додають, що Роман Комаров проходив службу на посаді поліцейського офіцера громади сектору взаємодії з громадами відділу поліції №1 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області.

"Виконуючи службовий обов'язок, Роман загинув під час евакуації мирного населення після ворожого авіаційного удару по Харківщині.... Романові було лише 25 років. До останнього подиху він залишався вірним Присязі, мужньо виконував службовий обов'язок і разом із колегами рятував життя мирних жителів.

Колектив Харківського національного університету внутрішніх справ висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям і колегам Романа Комарова", - ідеться у повідомленні.