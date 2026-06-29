З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
Ексклюзив70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Відео«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
ГоловнаСуспільствоВійна

Під час евакуації цивільних на Харківщині загинув поліцейський Роман Комаров (доповнено)

Важкі поранення отримала інспекторка сектору ювенальної превенції. 

Під час евакуації цивільних на Харківщині загинув поліцейський Роман Комаров (доповнено)

Сьогодні, 28 червня, унаслідок російського авіаудару під час евакуації цивільних на Харківщині загинув 25-річний поліцейський Роман Комаров. Його колега отримала поранення. 

Про це розповіли у Нацполіції. 

«28 червня російські війська завдали авіаційного удару із застосуванням чотирьох керованих авіаційних бомб по околицях села Кирилівка Чугуївського району Харківської області. Під час евакуації цивільного населення під ворожий обстріл потрапили співробітники відділу поліції №1 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області, які перебували в службовому автомобілі», – йдеться у повідомленні.

Реклама

Поліцейський офіцер громади Роман Комаров загинув на місці. Отримані поранення виявилися несумісними з життям.

Загиблий поліцейський Роман Комаров
Фото: Нацполіція
Загиблий поліцейський Роман Комаров

Колега Романа, інспекторка сектору ювенальної превенції, отримала важкі поранення. Поліцейську госпіталізували до реанімації.

«25-річний Роман Комаров до останнього залишався вірним Присязі, сумлінно виконував службовий обов'язок. Він віддав життя, виконуючи свій обов'язок перед українським народом. Висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого поліцейського», – зазначили у поліції. 

У Харківському національному університеті внутрішніх справ додають, що Роман Комаров проходив службу на посаді поліцейського офіцера громади сектору взаємодії з громадами відділу поліції №1 Чугуївського районного управління поліції ГУНП в Харківській області.

"Виконуючи службовий обов'язок, Роман загинув під час евакуації мирного населення після ворожого авіаційного удару по Харківщині.... Романові було лише 25 років. До останнього подиху він залишався вірним Присязі, мужньо виконував службовий обов'язок і разом із колегами рятував життя мирних жителів.

Колектив Харківського національного університету внутрішніх справ висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям і колегам Романа Комарова", - ідеться у повідомленні.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies