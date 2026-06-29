З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
Ексклюзив70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Відео«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
ГоловнаСуспільствоЖиття

Сибіга: безпекова співпраця України та Південної Кореї вийде на новий рівень

Київ зацікавлений в укладенні угоди про економічне партнерство з Сеулом.

Сибіга: безпекова співпраця України та Південної Кореї вийде на новий рівень
Очільник українського МЗС здійснює візит до Південної Кореї
Фото: МЗС

Україна зацікавлена в укладенні угоди про економічне партнерство з Південною Кореєю або запровадженні преференційних торговельних режимів для окремих категорій товарів. 

Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив під час візиту до Сеулу.

Сибіга зазначив, що товарообіг між Україною та Республікою Корея демонструє позитивну динаміку: минулого року він перевищив 1,3 млрд доларів США та перевершив показник 2021 року – останнього перед початком повномасштабного російського вторгнення. 

Реклама

За словами міністра, це є свідченням значного потенціалу українсько-корейського економічного партнерства. 

“Я переконаний, що незабаром у наших двосторонніх відносинах вийде на новий рівень безпекова співпраця. Українська оборонна промисловість сьогодні є однією з найдинамічніших у світі. Ми володіємо унікальними безпілотними технологіями, перевіреними в реальних бойових умовах, які мають значний потенціал і для цивільного використання”, – наголосив міністр. 

Сибіга подякував представникам корейського бізнесу за підтримку України та зацікавленість у розвитку двостороннього співробітництва. 

Глава МЗС запропонував провести невдовзі в Україні бізнес-форум за участі провідних українських та корейських компаній.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies