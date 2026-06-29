Сибіга: безпекова співпраця України та Південної Кореї вийде на новий рівень

Київ зацікавлений в укладенні угоди про економічне партнерство з Сеулом.

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Україна зацікавлена в укладенні угоди про економічне партнерство з Південною Кореєю або запровадженні преференційних торговельних режимів для окремих категорій товарів.

Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив під час візиту до Сеулу.

Сибіга зазначив, що товарообіг між Україною та Республікою Корея демонструє позитивну динаміку: минулого року він перевищив 1,3 млрд доларів США та перевершив показник 2021 року – останнього перед початком повномасштабного російського вторгнення.

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За словами міністра, це є свідченням значного потенціалу українсько-корейського економічного партнерства.

“Я переконаний, що незабаром у наших двосторонніх відносинах вийде на новий рівень безпекова співпраця. Українська оборонна промисловість сьогодні є однією з найдинамічніших у світі. Ми володіємо унікальними безпілотними технологіями, перевіреними в реальних бойових умовах, які мають значний потенціал і для цивільного використання”, – наголосив міністр.

Сибіга подякував представникам корейського бізнесу за підтримку України та зацікавленість у розвитку двостороннього співробітництва.

Глава МЗС запропонував провести невдовзі в Україні бізнес-форум за участі провідних українських та корейських компаній.