Нардепа Тищенка підозрюють у спробі отримати $1 млн хабаря за "недоторканість" шахрайських кол-центрів

Крім того, за версією слідства, депутат легалізував 12,6 млн грн, оформивши фіктивний договір "дарування коштів" із колишньою дружиною.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру чинному народному депутату Миколі Тищенку за підозрою у вимаганні неправомірної вигоди, легалізації коштів та внесенні недостовірних відомостей до декларації.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

За даними слідства, у серпні 2023 року нардеп, прикриваючись боротьбою з діяльністю так званих "кол-центрів", попросив у особи, яку вважав причетною до їхньої діяльності, понад 1 млн доларів хабаря.

Реклама

"За це він обіцяв використати свої повноваження для втручання в діяльність одних «кол-центрів» в інтересах цієї особи та не перешкоджати роботі інших. Втім, неправомірної вигоди він не отримав", - зазначили в НАБУ.

Крім того, за версією слідства, депутат легалізував 12,6 млн грн незаконного походження, оформивши фіктивний договір дарування коштів із колишньою дружиною. Слідство встановило, що законних доходів для такого подарунка вона не мала, а фактичної передачі грошей не відбулося.

Згодом депутат відобразив цей дохід у щорічній декларації, чим, за даними слідства, умисно вніс до неї завідомо недостовірні відомості.

Дії Тищенка кваліфіковано за ч. 4 ст. 369 КК України, ч. 2 ст. 209 КК України та ч. 2 ст. 366-2 КК України. Досудове розслідування триває.