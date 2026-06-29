Департамент КМДА видав приписи про припинення будівництва хмарочосу, що закриває собою Лавру

Департамент охорони культурної спадщини КМДА 23 червня видав приписи про усунення порушень вимог законодавства у сфері охорони культурної спадщини на об'єкті будівництва на вул. Князів Острозьких у Печерському районі столиці.

Про це повідомляє Офіційний портал Києва.

Зазначається, що під час візуального обстеження фахівці встановили, що на земельних ділянках проводяться будівельні роботи, частково розібрано будівлю, здійснюється втручання у поверхневий шар ґрунту, а самі ділянки огороджені будівельним парканом.

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Крім того, будівництво здійснюється на території Центрального історичного ареалу Києва, частково в межах буферної зони об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (Києво-Печерська лавра, - ред.) та зон регулювання забудови.

"За результатами обстеження Департамент видав приписи замовнику будівництва та користувачу земельної ділянки. Ними вимагається негайно припинити проведення будь-яких робіт на об'єкті, протягом 5 днів надати на розгляд і погодження проєктну документацію, а також письмові пояснення щодо виявлених порушень законодавства у сфері охорони культурної спадщини", - йдеться в повідомленні.

У Департаменті наголошують, що проєктна документація на цей об'єкт не погоджувалася. Крім того, Департамент охорони культурної спадщини КМДА не видавав дозволів на проведення робіт у межах своїх повноважень.

Як відомо, відповідно до Закону "Про охорону культурної спадщини", приписи органів охорони культурної спадщини є обов'язковими до виконання. За їх невиконання законодавством передбачена відповідальність.

Контекст

17 червня на сайті міськради з'явилася петиція з вимогою припинити будівництво 25-поверхового будинку на вул. Князів Острозьких, який закриє собою Лавру та створить додаткове навантаження на транспортну інфраструктуру. Петиція набрала необхідні для розгляду голоси за тиждень.

У КМДА заявили, що не дозволяли будувати 80-метрову будівлю. Мер Києва, голова КМДА Віталій Кличко наголосив, що контролюватиме це питання.