Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Відео«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ГоловнаЗдоров'я

Розтин тіла померлого у лікарні швидкої допомоги мінометника триває третій тиждень

Експертизу досі проводять у київському закладі, підпорядкованому МОЗ.

Розтин тіла померлого у лікарні швидкої допомоги мінометника триває третій тиждень
КНП "Київська Міська Клінічна Лікарня Швидкої Медичної Допомоги" ЛШМД, БСП
Фото: КНП "Київська Міська Клінічна Лікарня Швидкої Медичної Допомоги" ЛШМД, БСП

Розтин тіла раптово померлого 9 червня в Київській лікарні швидкої медичної допомоги військовослужбовця Сергія Кузнєцова триває третій тиждень. Про це LB.ua розповіли в Департаменті охорони здоров’я міста Києва.

«Щодо причин смерті пораненого військовослужбовця Сергія Кузнєцова повідомляємо: наразі у ДСУ "Київське міське бюро судово-медичної експертизи", що підпорядковується МОЗ», – йдеться у відповіді виконувачки обов’язків директора Олени Шевченко на запит.

Мінометник 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Кузнєцов помер у 1 ЛШМД після трьох тижнів перебування у медзакладі. Як розповіли LB.ua волонтерка Оксана Корчинська та начальник секції цивільно-військового співробітництва 3-го мотопіхотного батальйону 56-ї бригади Юлія Кондратюк, його стан вже був стабілізований, боєць йшов на поправку. Стан з невідомих поки причин різко погіршився і призвів до смерті за лічені дні. Тоді співзасновник ГО "Принцип" Масі Найєм писав на своїй сторінці у Фейсбуці, що обставини смерті Сергія Кузнєцова викликали «серйозні запитання щодо якості наданої медичної допомоги» та вкотре привернули увагу до ситуації, що склалася в так званій лікарні БСП.

Реклама

Група активістів, у складі якої ветерани, правозахисники і волонтери, звернулась до КМДА з вимогами, зокрема, провести об’єктивне розслідування смерті Кузнєцова.

З дня смерті пораненого минуло вже більше двох тижнів, та станом на 24 червня експертиза, за даними Департаменту охорони здоров’я, ще не була завершена.

«Проводиться судово-медична експертиза. За її результатами, експерти мають встановити безпосередні причини смерті військовослужбовця та надати відповідний висновок у встановленому законодавством порядку», – відповіли в департаменті.

LB.ua намагався отримати коментар у ДСУ «Київське міське бюро судово-медичної експертизи» за адресою Докучаєвська, 4 – чому розтин у справі, до якої прикута увага громадськості, триває так довго. В бюро за номером, який видає пошуковик, відповіли, що заклад «у стадії приєднання до іншої установи», а керівника на місці немає.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies