Розтин тіла померлого у лікарні швидкої допомоги мінометника триває третій тиждень

Розтин тіла раптово померлого 9 червня в Київській лікарні швидкої медичної допомоги військовослужбовця Сергія Кузнєцова триває третій тиждень. Про це LB.ua розповіли в Департаменті охорони здоров’я міста Києва.

«Щодо причин смерті пораненого військовослужбовця Сергія Кузнєцова повідомляємо: наразі у ДСУ "Київське міське бюро судово-медичної експертизи", що підпорядковується МОЗ», – йдеться у відповіді виконувачки обов’язків директора Олени Шевченко на запит.

Мінометник 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Кузнєцов помер у 1 ЛШМД після трьох тижнів перебування у медзакладі. Як розповіли LB.ua волонтерка Оксана Корчинська та начальник секції цивільно-військового співробітництва 3-го мотопіхотного батальйону 56-ї бригади Юлія Кондратюк, його стан вже був стабілізований, боєць йшов на поправку. Стан з невідомих поки причин різко погіршився і призвів до смерті за лічені дні. Тоді співзасновник ГО "Принцип" Масі Найєм писав на своїй сторінці у Фейсбуці, що обставини смерті Сергія Кузнєцова викликали «серйозні запитання щодо якості наданої медичної допомоги» та вкотре привернули увагу до ситуації, що склалася в так званій лікарні БСП.

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Група активістів, у складі якої ветерани, правозахисники і волонтери, звернулась до КМДА з вимогами, зокрема, провести об’єктивне розслідування смерті Кузнєцова.

З дня смерті пораненого минуло вже більше двох тижнів, та станом на 24 червня експертиза, за даними Департаменту охорони здоров’я, ще не була завершена.

«Проводиться судово-медична експертиза. За її результатами, експерти мають встановити безпосередні причини смерті військовослужбовця та надати відповідний висновок у встановленому законодавством порядку», – відповіли в департаменті.

LB.ua намагався отримати коментар у ДСУ «Київське міське бюро судово-медичної експертизи» за адресою Докучаєвська, 4 – чому розтин у справі, до якої прикута увага громадськості, триває так довго. В бюро за номером, який видає пошуковик, відповіли, що заклад «у стадії приєднання до іншої установи», а керівника на місці немає.