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Спалах хантавірусу має завершитися 2 липня, — ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомила, що смертельний спалах хантавірусу, зафіксований минулого місяця на круїзному лайнері MV Hondius, може бути офіційно завершений 2 липня, якщо до цього часу не буде виявлено нових випадків захворювання.

Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус під час пресконференції в штаб-квартирі організації у Женеві, повідомляє France24.

Спалах хантавірусу має завершитися 2 липня, — ВООЗ
Фото: EPA/UPG

За даними ВООЗ, спалах охопив 12 підтверджених та один імовірний випадок зараження хантавірусом. Унаслідок інфікування померли троє людей.

Після виявлення захворювання фахівці встановили понад 650 контактних осіб у 33 країнах і територіях. Більшість із них уже завершили карантинний період.

«Усі контактні особи, крім 54, завершили карантинний період, а решта мають завершити його до 2 липня. Якщо до того часу не буде зареєстровано жодних нових випадків захворювання, ВООЗ вважатиме спалах завершеним», — зазначив Гебреєсус.

Наразі науковці продовжують дослідження зразків вірусу. Метою роботи є з'ясування можливостей створення ефективних методів лікування та вакцин для запобігання майбутнім спалахам.

Нагадаємо, спалах хантавірусу стався на борту круїзного лайнера MV Hondius в Атлантичному океані. Судно вирушило з аргентинського міста Ушуая 20 березня та мало завершити подорож у Кабо-Верде 4 травня.

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