За даними ВООЗ, спалах охопив 12 підтверджених та один імовірний випадок зараження хантавірусом. Унаслідок інфікування померли троє людей.
Після виявлення захворювання фахівці встановили понад 650 контактних осіб у 33 країнах і територіях. Більшість із них уже завершили карантинний період.
«Усі контактні особи, крім 54, завершили карантинний період, а решта мають завершити його до 2 липня. Якщо до того часу не буде зареєстровано жодних нових випадків захворювання, ВООЗ вважатиме спалах завершеним», — зазначив Гебреєсус.
Наразі науковці продовжують дослідження зразків вірусу. Метою роботи є з'ясування можливостей створення ефективних методів лікування та вакцин для запобігання майбутнім спалахам.
Нагадаємо, спалах хантавірусу стався на борту круїзного лайнера MV Hondius в Атлантичному океані. Судно вирушило з аргентинського міста Ушуая 20 березня та мало завершити подорож у Кабо-Верде 4 травня.