Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) повідомила, що смертельний спалах хантавірусу, зафіксований минулого місяця на круїзному лайнері MV Hondius, може бути офіційно завершений 2 липня, якщо до цього часу не буде виявлено нових випадків захворювання.

Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус під час пресконференції в штаб-квартирі організації у Женеві, повідомляє France24.