НСЗУ попереджає про фішингову розсилку до медичних закладів

Медиків та керівників закладів закликають бути обережними та не відкривати підозрілі вкладення чи посилання.

До закладів охорони здоров’я надходять фішингові листи з пропозицією завантажити нібито акти звірки взаєморозрахунків за червень 2026 року.

У відомстві наголосили, що не надсилали таких електронних листів. За інформацією НСЗУ, повідомлення надходять зі сторонніх електронних адрес, які не мають жодного стосунку до служби, та можуть містити шкідливі вкладення або посилання.

У зв’язку з цим закладам охорони здоров’я рекомендують:

не відкривати вкладення та не переходити за посиланнями в підозрілих листах;

уважно перевіряти адресу відправника;

поінформувати працівників, відповідальних за електронний документообіг та інформаційну безпеку;

у разі отримання такого листа негайно видалити його та повідомити відповідальних осіб у закладі.

У НСЗУ закликають дотримуватися правил кібербезпеки та бути пильними під час роботи з електронною поштою.