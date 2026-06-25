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В Україні формують мережу референтних центрів з дитячої онкології: що зміниться для пацієнтів

В Україні формують мережу референтних центрів з дитячої онкології, які координуватимуть надання спеціалізованої медичної допомоги дітям із онкологічними захворюваннями та забезпечать доступ до експертизи провідних медичних закладів незалежно від місця проживання пацієнтів.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

В Україні формують мережу референтних центрів з дитячої онкології: що зміниться для пацієнтів
Операція в КНП «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня»
Фото: КНП «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня» ТОР

Як зазначають у МОЗ, створення мережі не передбачає відкриття нових лікарень чи закриття чинних онкологічних відділень. Йдеться про визначення серед уже наявних медзакладів тих, які мають найбільший досвід, необхідне обладнання та достатню кількість фахівців для лікування найскладніших випадків дитячого раку.

Наразі допомогу дітям з онкологічними захворюваннями надають понад 30 медичних закладів. Водночас у деяких із них фахівці стикаються лише з кількома новими випадками на рік, що ускладнює накопичення клінічного досвіду та розвиток спеціалізованих команд.

Референтний центр — це визначений МОЗ заклад охорони здоров’я, який спеціалізується на лікуванні дітей з онкологічними захворюваннями. У таких центрах працюватимуть мультидисциплінарні команди, які спільно визначатимуть тактику лікування, забезпечуватимуть спостереження після завершення терапії, підтримувальне лікування, реабілітаційну та паліативну допомогу. Також вони консультуватимуть інші лікарні та координуватимуть лікування пацієнтів у регіонах.

Для отримання статусу референтного центру медзаклад має відповідати низці критеріїв. Зокрема, лікувати щонайменше 50 нових випадків дитячого раку на рік, мати у штаті не менше восьми дитячих гематологів-онкологів, необхідне обладнання та можливість безоплатного проживання для родин, які приїжджають на лікування з інших міст.

У МОЗ наголошують, що лікарні, які не отримають статус референтного центру, продовжать працювати та надавати допомогу пацієнтам. У разі виявлення підозри на онкологічне захворювання або рецидиву хвороби вони взаємодіятимуть із відповідним референтним центром для визначення подальшої тактики лікування.

Частину лікування діти зможуть проходити у медичних закладах за місцем проживання під супроводом фахівців референтного центру. Переведення до такого центру здійснюватиметься лише у випадках, коли необхідні складні діагностичні процедури або спеціалізоване лікування.

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