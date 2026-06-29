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Унаслідок російської агресії на Херсонщині постраждали шестеро цивільних

Пошкоджень зазнали приватні будинки, господарчі споруди, гаражі, службовий та легковий автотранспорт.

Унаслідок російської агресії на Херсонщині постраждали шестеро цивільних
Фото: Wikimapia

Через російські обстріли на Херсонщині поранень дістали шестеро цивільних. Ворог продовжує терор мирних мешканців області.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні.

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За даними слідства, 29 червня  російська армія обстрілювала населені пункти Херсонщини ствольною артилерією, мінометною зброєю та дронами різного типу.  

Станом на 17:30 відомо про 6 постраждалих людей.

У Херсоні внаслідок артилерійського обстрілу та атаки за допомогою дрону постраждали три місцевих жителя. 

У Приозерному FPV-дрон атакував цивільний автомобіль – поранення отримала жінка, яка перебувала всередині.   

Та неподалік селища Велика Олександрівка, під час проведення гуманітарного розмінування, через підрив вибухонебезпечного предмету дістали травм двоє співробітників ДСНС.   

Крім того, пошкоджень зазнали приватні будинки, господарчі споруди, гаражі, службовий та легковий автотранспорт.

Прокурори та слідчі поліції вживають усіх необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

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