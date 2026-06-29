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Двом російським генералам, які командували повітряним ударом по Житомирщині, повідомили про підозру

Генерали РФ командували повітряним ударом по Житомирщині у березні 2022 року.

Двом російським генералам, які командували повітряним ударом по Житомирщині, повідомили про підозру
Двом російським генералам повідомлено про підозру
Фото: СБУ

Служба безпеки України зібрала доказову базу на двох представників вищого командування збройних угруповань РФ, які спланували та віддали наказ на повітряний удар по місту Коростень на Житомирщині у ніч з 9 на 10 березня 2022 року.

Унаслідок ворожої атаки по житлових кварталах та іншій цивільній інфраструктурі райцентру один місцевий житель отримав тяжкі поранення і двоє громадян республіки Білорусь загинули.

Також різного ступеня пошкодження зазнали більше півсотні приватних домівок на десяти вулицях міста.

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У зоні вогневого ураження опинилися місцевий водогін, комерційний комплекс і станції техобслуговування автомобілів.

Слідством встановлено, що рішення на атаку по цивільних об’єктах Коростеня прийняли:

  • генерал-полковник Олександр Чайко – на той час командувач військами східного військового округу рф;
  • генерал-лейтенант Володимир Кравченко – командувач угруповання авіації оперативного угруповання військ рф «Схід».

За наказом російських генералів їхні підлеглі вдарили по Коростеню щонайменше 12 фугасними і осколково-фугасними бомбами, виробленими на заводах російського "Науково-виробничого об’єднання "Базальт".

Для атаки українського міста рашисти підняли в повітря два бомбардувальники.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, поєднані з умисним вбивством за попередньою змовою групою осіб).

Тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Житомирській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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