Двом російським генералам, які командували повітряним ударом по Житомирщині, повідомили про підозру

Служба безпеки України зібрала доказову базу на двох представників вищого командування збройних угруповань РФ, які спланували та віддали наказ на повітряний удар по місту Коростень на Житомирщині у ніч з 9 на 10 березня 2022 року.
Унаслідок ворожої атаки по житлових кварталах та іншій цивільній інфраструктурі райцентру один місцевий житель отримав тяжкі поранення і двоє громадян республіки Білорусь загинули.
Також різного ступеня пошкодження зазнали більше півсотні приватних домівок на десяти вулицях міста.
У зоні вогневого ураження опинилися місцевий водогін, комерційний комплекс і станції техобслуговування автомобілів.
Слідством встановлено, що рішення на атаку по цивільних об’єктах Коростеня прийняли:
- генерал-полковник Олександр Чайко – на той час командувач військами східного військового округу рф;
- генерал-лейтенант Володимир Кравченко – командувач угруповання авіації оперативного угруповання військ рф «Схід».
За наказом російських генералів їхні підлеглі вдарили по Коростеню щонайменше 12 фугасними і осколково-фугасними бомбами, виробленими на заводах російського "Науково-виробничого об’єднання "Базальт".
Для атаки українського міста рашисти підняли в повітря два бомбардувальники.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, поєднані з умисним вбивством за попередньою змовою групою осіб).
Тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності.
Розслідування проводили співробітники СБУ в Житомирській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.