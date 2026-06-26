Фігуранти пропонували військовозобов’язаним послуги за сумами від 3,5 до 37 тисяч доларів.

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СБУ та Нацпол викрили 11 схем ухилення від мобілізації в різних регіонах України

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією заблокували 11 нових каналів незаконного ухилення від мобілізації. Організаторів оборудок затримали або повідомили їм про підозру в різних регіонах країни.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними правоохоронців, фігуранти пропонували військовозобов’язаним послуги від 3,5 до 37 тисяч доларів. Йшлося про виготовлення підроблених медичних документів, фіктивне працевлаштування для отримання відстрочки, а також незаконне переправлення за кордон поза пунктами пропуску.

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Фото: СБУ СБУ та Нацполіція викрили ще 11 «ухилянтських схем» у різних регіонах України

На Київщині викрито групу з семи осіб, які оформлювали чоловіків на фіктивне "стаціонарне лікування" з подальшим отриманням підроблених висновків про інвалідність ІІ та ІІІ груп. До схеми, за даними слідства, були залучені медичні працівники та посадовці.

На Хмельниччині працівниця університету разом із сином фіктивно працевлаштовували військовозобов’язаних до навчального закладу, що дозволяло їм отримувати відстрочку та виїжджати за кордон як "працівникам у відрядженні".

Фото: СБУ СБУ та Нацполіція викрили ще 11 «ухилянтських схем» у різних регіонах України

У Харкові викрито начальника відділення військового шпиталю, який пропонував військовослужбовцям незаконне списання зі служби через фіктивні медичні підстави із залученням членів ВЛК.

Фото: СБУ СБУ та Нацполіція викрили ще 11 «ухилянтських схем» у різних регіонах України

На Львівщині затримано трьох учасників схеми, які оформлювали безпідставну інвалідність для військовозобов’язаних, а також ще одного львів’янина, який за 8 тисяч доларів обіцяв незаконно переправити клієнта за кордон.

Фото: СБУ СБУ та Нацполіція викрили ще 11 «ухилянтських схем» у різних регіонах України

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У Вінницькій області підприємиця продавала фейкові медичні висновки для списання з військового обліку. Її затримали під час отримання коштів.

На Кіровоградщині жінка пропонувала оформлення фіктивного батьківства з метою отримання статусу багатодітного батька та виїзду за кордон.

Фото: СБУ СБУ та Нацполіція викрили ще 11 «ухилянтських схем» у різних регіонах України

На Рівненщині викрито працівника стратегічного підприємства, який допомагав оформлювати "бронювання" через фіктивне працевлаштування.

На Закарпатті затримано трьох осіб, які переправляли чоловіків через річку Тиса, зокрема з використанням водного маршруту.

На Буковині викрито трьох місцевих мешканців, які організовували трансфер призовників до кордону, зокрема з дистанційним супроводом через месенджери.

Фото: СБУ СБУ та Нацполіція викрили ще 11 «ухилянтських схем» у різних регіонах України

На Черкащині повідомлено про підозру керівникам культурного закладу, які фіктивно працевлаштовували чоловіків для отримання відстрочки.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (пособництво у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою);

ч. 3 ст. 354 (підкуп працівника підприємства, установи чи організації);

ч. 4 ст. 358 (використання завідомо підробленого документа);

ч. 2 ст. 366 (службове підроблення);

ч. 1 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Печерської, Чернівецької, Берегівської та Мукачівської окружних прокуратур, Львівської, Кіровоградської, Рівненської та Вінницької обласних прокуратур, а також Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону та Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.