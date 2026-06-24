У Харкові викрили схему розкрадання понад 3 млн грн на ваучерах і компенсаціях центру зайнятості

Про підозри оголосили посадовиці центру зайнятості та підприємцю.

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У Харкові правоохоронці викрили схему незаконного використання державних коштів у сфері зайнятості та компенсацій роботодавцям.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, у 2025 році посадовиця Харківського обласного центру зайнятості організувала незаконне оформлення державних ваучерів на навчання водіїв категорії "С". Навчання нібито відбувалося в автошколі Куп’янського району, яка фактично не мала ані ліцензії, ані необхідної матеріальної бази.

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Попри це, чиновниця не припинила співпрацю із закладом і забезпечила перерахування понад 2,1 млн грн із державного фонду соціального страхування за 57 фіктивних договорів. Слідство встановило, що освітні послуги громадянам фактично не надавалися.

Директорці автошколи раніше вже було повідомлено про підозру у квітні цього року.

Крім того, посадовиця очолювала робочу групу з питань компенсацій роботодавцям. У період квітень–червень 2025 року вона погодила виплати підприємцю, який, за даними слідства, фіктивно працевлаштовував осіб з інвалідністю на дистанційну роботу та подавав неправдиві документи про закупівлю комп’ютерної техніки для їхніх робочих місць.

Жодного обладнання фактично не закуповували, а спеціальні умови праці не створювалися. Через це державному бюджету завдано збитків ще на понад 1 млн грн.

Посадовиці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість).

Підприємцю інкримінують шахрайство та привласнення майна в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану.