Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Відео«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ГоловнаПраво

Меру одного із міст Київщини оголосили про підозру через збитки на понад 1,3 млн грн

Йому загрожує до 12 років увʼязнення. 

Меру одного із міст Київщини оголосили про підозру через збитки на понад 1,3 млн грн
Одному із мерів на Київщині оголосили підозру
Фото: Нацполіція

Правоохоронці оголосили про підозру меру одного із міст на Київщині через збитки на понад 1,3 млн гривень.

Як розповіли у Нацполіції, викрили, що під час виконання робіт з озеленення території громади до офіційних документів були внесені недостовірні відомості. Зокрема, завищена вартість послуг через безпідставне включення до актів виконаних робіт використання спеціальної техніки. Проте застосування такої техніки не було передбачене тендерною пропозицією. Крім того, була відсутня частина необхідної документації.

Попри це, усі документи погодили та підписали, а на рахунки підрядника перерахували бюджетні кошти.

Реклама

Одному із мерів на Київщині оголосили про підозру
Фото: Нацполіція
Одному із мерів на Київщині оголосили про підозру

«На підставі зібраних доказів голові однієї з міських рад повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу», – розповіли у поліції.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання – до 12 років ув’язнення  із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років та з конфіскацією майна.

Слідство триває.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies