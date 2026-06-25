Йому загрожує до 12 років увʼязнення.

Правоохоронці оголосили про підозру меру одного із міст на Київщині через збитки на понад 1,3 млн гривень.

Як розповіли у Нацполіції, викрили, що під час виконання робіт з озеленення території громади до офіційних документів були внесені недостовірні відомості. Зокрема, завищена вартість послуг через безпідставне включення до актів виконаних робіт використання спеціальної техніки. Проте застосування такої техніки не було передбачене тендерною пропозицією. Крім того, була відсутня частина необхідної документації.

Попри це, усі документи погодили та підписали, а на рахунки підрядника перерахували бюджетні кошти.

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Фото: Нацполіція Одному із мерів на Київщині оголосили про підозру

«На підставі зібраних доказів голові однієї з міських рад повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу», – розповіли у поліції.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання – до 12 років ув’язнення із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років та з конфіскацією майна.

Слідство триває.