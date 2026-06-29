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У Дружківській громаді без світла, води та газу залишаються понад 5 тисяч людей

Ситуація у Дружківці залишається складною.

У Дружківській громаді без світла, води та газу залишаються понад 5 тисяч людей
Бійці 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр»
Фото: EPA/UPG

У Дружківській громаді Донецької області наразі перебувають понад 5 тисяч мешканців. У місті повністю відсутнє електро-, водо- та газопостачання.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, обстановка в громаді залишається складною, а комунальна інфраструктура зруйнована або не функціонує в повному обсязі.

"У місті взагалі немає електро-, водо- і газопостачання, але працюють пункти незламності. Обстановка залишається складною", – каже він, 

  • Російські війська щоденно обстрілюють прифронтову Дружківку та населені пункти громади. 
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