У Дружківській громаді без світла, води та газу залишаються понад 5 тисяч людей

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У Дружківській громаді Донецької області наразі перебувають понад 5 тисяч мешканців. У місті повністю відсутнє електро-, водо- та газопостачання.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, обстановка в громаді залишається складною, а комунальна інфраструктура зруйнована або не функціонує в повному обсязі.

"У місті взагалі немає електро-, водо- і газопостачання, але працюють пункти незламності. Обстановка залишається складною", – каже він,