За версією слідства, куртки та штани закупили за суттєво завищеною ціною.

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Екскомандира військової частини судитимуть у справі ймовірної переплати 36,6 млн грн на зимових куртках і штанах, повідомляє Офіс генпрокурора.

У 2022 році військова частина на Дніпропетровщині закуповувала зимове обмундирування для військових. За договором мали поставити 7 800 курток і 7 795 штанів. Загальна сума закупівлі - 67,7 млн грн.

За даними слідства, колишній командир частини не перевірив належно, чи відповідають ціна та якість товару реальній вартості. Водночас він підписав договір, документи на передоплату та накладні, після чого обмундирування прийняли й оплатили.

Встановлено, що куртки та штани закупили за суттєво завищеною ціною. Різниця між договірною та ринковою вартістю становила понад 36,6 млн грн.

Дніпровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону скерувала обвинувальний акт до суду. Екскомандиру інкримінують недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану. Йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.