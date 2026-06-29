ОГП: окуповану "Асканію-Нову" розграбовували під виглядом “передачі” тварин до кримських звіринців

Пзаочно повідомлено про підозру кримському бізнесмену, засновнику Ялтинського зоопарку "Казка" та парку левів "Тайган"

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окуповану "Асканію-Нову" розграбовували під виглядом “передачі” тварин до Криму

Захоплену окупантами "Асканію-Нову" розграбовували під виглядом “передачі” тварин до кримських звіринців, пише Офіс генпрокурора.

"За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру кримському бізнесмену - засновнику Ялтинського зоопарку "Казка" та парку левів "Тайган" (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні.

За даними слідства, він уклав угоду з окупаційним директором заповідника. Після цього у березні 2024 року з "Асканії-Нової" до Криму вивезли трьох дорослих корів унікальної сірої української породи та 10 зебр Чапмана.

Збитки заповіднику оцінюють у понад 67,3 млн грн.

"Асканія-Нова" є найбільшим степовим заповідником Європи, веде науково-дослідницьку діяльність й перебуває під захистом ЮНЕСКО, від розграбування його захищає стаття 56 IV Гаазької Конвенції, низка інших міжнародних організацій.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.