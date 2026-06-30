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Візит Лукашенка в Китай є проявом втрати Росією зовнішньополітичної ваги, – ЦПД

Після Східної Європи, Південного Кавказу та Середньої Азії Росія втрачає вплив навіть на свого головного сателіта.

Візит Лукашенка в Китай є проявом втрати Росією зовнішньополітичної ваги, – ЦПД
Олександр Лукашенко і Сі Цзіньпін
Фото: EPA/UPG

Неанонсований візит самопроголошеного президента білорусі Олександра Лукашенка до Пекіна став щонайменше четвертим від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Остання поїздка відбулася одразу після переговорів Лукашенка з російським диктатором Володимиром Путіним та на тлі чергових намагань кремля посилити тиск на Білорусь для її більшого залучення у війну. 

Крім того, напередодні візиту Лукашенка в Білорусі на вимогу України відключили ретранслятори, які допомагали російським безпілотникам завдавати ударів по Україні.

“Черговий візит Лукашенка в Китай, який керівник білорусі використовує як противагу РФ, став черговим проявом уже сталої тенденції втрати Росією зовнішньополітичної ваги”, – зазначили у ЦПД. 

Зазначається, що після Східної Європи, Південного Кавказу та Середньої Азії Росія втрачає вплив навіть на свого головного сателіта.

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