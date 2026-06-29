ЄС вводить мито на невеликі посилки з Китаю

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ЄС запроваджує мито у розмірі 3 євро на невеликі посилки, щоб стримати дешевий китайський імпорт.

Про це пише The Guardian.

Посилки з товарами вартістю менше 150 євро більше не матимуть права на звільнення від податку «de minimis», яке використовують такі платформи, як Temu та Shein.

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За словами чиновників близько 90% посилок надходять з Китаю, а конкуренція з боку онлайн-платформ, включаючи Shein та Temu, сильно б'є по європейських роздрібних торговцях.

Зокрема косметика та іграшки, імпортовані з Китаю, викликали найбільше занепокоєння щодо безпеки, оскільки 65% імпорту в обох категоріях не відповідали стандартам ЄС.

Така ж ситуація з харчовими добавками та засобами індивідуального захисту.

Минулого місяця регуляторні органи ЄС оштрафували Тему на 200 мільйонів євро за те, що він не зупинив продаж незаконної та небезпечної продукції.Представники ЄС сподіваються, що податок у розмірі 3 євро змусить деяких споживачів двічі задуматися, особливо під час купівлі товарів дуже низької вартості.

У Великій Британії Міністерство фінансів заявило, що почне стягувати імпортні мита на невеликі посилки вартістю менше 135 фунтів стерлінгів з жовтня 2028 року.