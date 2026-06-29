ЗМІ: Віткофф і Кушнер вирушать до Катару для продовження перемовин з Іраном

"...ми дотримуємося своєї частини угоди про припинення вогню. На насильство відповідатимуть насильством", – кажуть у Білому домі.

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Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер цього тижня вирушать до столиці Катару Дохи для участі в переговорах на високому рівні з представниками Ірану.

Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт в ефірі телеканалу Fox News.

За її словами, окрім зустрічей на високому рівні, у межах візиту також відбудуться технічні переговори щодо подальшого обговорення меморандуму про взаєморозуміння.

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"На полях цих переговорів на високому рівні відбудуться технічні переговори", – зазначила Левітт.

Речниця також прокоментувала ситуацію з безпекою в регіоні, згадавши про атаки Ірану на комерційні судна. Вона заявила, що США вже відповіли на ці дії за вказівкою президента Дональда Трампа.

"Що стосується нас, то ми дотримуємося своєї частини угоди про припинення вогню. На насильство відповідатимуть насильством", – наголосила вона.

Водночас Левітт підкреслила, що президент США прагне розвитку мирного процесу та сподівається на подальший прогрес у переговорах.