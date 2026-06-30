Нова Зеландія надає Україні гуманітарну допомогу на майже $3 млн

Очільник українського МЗС подякував новозеландцям за цей пакет підтримки.

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Нова Зеландія надає Україні пакет гуманітарної допомоги на 5 мільйонів новозеландських доларів.

Про це міністерство закордонних справ Нової Зеландії повідомило на соціальній платформі X.

“Поки жорстокі атаки Росії тривають, Нова Зеландія надає Україні ще 5 мільйонів доларів гуманітарної допомоги”, – йдеться у дописі.

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Дипломати додають, що Нова Зеландія твердо підтримує Україну та її народ.

As Russia’s brutal attacks continue, New Zealand is providing a further $5 million in humanitarian assistance to Ukraine. New Zealand stands firmly with Ukraine and its people. — New Zealand Ministry of Foreign Affairs & Trade (@MFATNZ) June 29, 2026

Очільник українського МЗС Андрій Сибіга подякував Новій Зеландії та його колезі Вінстону Пітерсу за нову допомогу.

"У той час як Росія продовжує свої жорстокі напади на українських мирних жителів та критично важливу інфраструктуру, ми цінуємо цей внесок у підтримку стійкості нашого народу”, – зазначив він.