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Нова Зеландія надає Україні гуманітарну допомогу на майже $3 млн

Очільник українського МЗС подякував новозеландцям за цей пакет підтримки.

Нова Зеландія надає Україні гуманітарну допомогу на майже $3 млн
Фото: з відкритих джерел

Нова Зеландія надає Україні пакет гуманітарної допомоги на 5 мільйонів новозеландських доларів.

Про це міністерство закордонних справ Нової Зеландії повідомило на соціальній платформі X.

“Поки жорстокі атаки Росії тривають, Нова Зеландія надає Україні ще 5 мільйонів доларів гуманітарної допомоги”, – йдеться у дописі.

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Дипломати додають, що Нова Зеландія твердо підтримує Україну та її народ.

Очільник українського МЗС Андрій Сибіга подякував Новій Зеландії та його колезі Вінстону Пітерсу за нову допомогу.

"У той час як Росія продовжує свої жорстокі напади на українських мирних жителів та критично важливу інфраструктуру, ми цінуємо цей внесок у підтримку стійкості нашого народу”, – зазначив він.

  • У травні уряд Нової Зеландії запровадив нові санкції проти фізичних і юридичних осіб Росії за їхню підтримку незаконній агресивній війні проти України. Пакет санкцій охоплює 20 фізичних та юридичних осіб. Серед них – суб'єкти, які підтримують гібридну тактику Кремля, сприяючи російській кіберзлочинності, що підтримує війну, та поширюючи антиукраїнську пропаганду, спрямовану на легітимізацію незаконної агресії Москви.
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