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Очільник МЗС Андрій Сибіга повідомив про роботу над організацією зустрічі президентів України та Південної Кореї.

Про це повідомили у міністерстві.

Сибіга, який перебуває з візитом у Сеулі, передав корейським партнерам перелік потреб України для підготовки до наступної зими.

Також республіка Корея підтвердила подальше надання гуманітарної допомоги Україні.