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Триває робота над організацією зустрічі президентів України та Південної Кореї, – Сибіга

Республіка Корея підтвердила подальше надання гуманітарної допомоги Україні.

Триває робота над організацією зустрічі президентів України та Південної Кореї, – Сибіга
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Очільник МЗС Андрій Сибіга повідомив про роботу над організацією зустрічі президентів України та Південної Кореї.

Про це повідомили у міністерстві.

Сибіга, який перебуває з візитом у Сеулі, передав корейським партнерам перелік потреб України для підготовки до наступної зими.

Також республіка Корея підтвердила подальше надання гуманітарної допомоги Україні.

  • Очільник українського МЗС здійснює робочі візити до Південної Кореї та Японії. Учора Сибіга заявив, що безпекова співпраця України та Південної Кореї вийде на новий рівень. Київ зацікавлений в укладенні угоди про економічне партнерство з Сеулом.
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