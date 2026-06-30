Очільник МЗС Андрій Сибіга повідомив про роботу над організацією зустрічі президентів України та Південної Кореї.
Про це повідомили у міністерстві.
Сибіга, який перебуває з візитом у Сеулі, передав корейським партнерам перелік потреб України для підготовки до наступної зими.
Також республіка Корея підтвердила подальше надання гуманітарної допомоги Україні.
- Очільник українського МЗС здійснює робочі візити до Південної Кореї та Японії. Учора Сибіга заявив, що безпекова співпраця України та Південної Кореї вийде на новий рівень. Київ зацікавлений в укладенні угоди про економічне партнерство з Сеулом.