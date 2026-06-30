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У Києві затримали «ексмністра енергетики» Криму, що працював на окупантів

Йому оголосили підозру в державній зраді. 

У Києві затримали «ексмністра енергетики» Криму, що працював на окупантів
СБУ затримала Сергія Колобова
Фото: СБУ

У Києві затримали колишнього голову Республіканського комітету АР Крим з палива, енергетики та інноваційної політики, який після тимчасового захоплення півострова у 2014 році пішов на співпрацю з ворогом. Про це повідомили в СБУ. За інформацією від джерел у правоохоронних органах, йдеться про Сергія Колобова. 

Майже одразу після початку окупації він оформив громадянство Росії і запропонував росіянам допомогу. Після цього місцевий керівник від окупантів Аксенов призначив його «міністром палива та енергетики» Криму. 

На посаді «міністра» він допомагав окупаційній адміністрації взяти під контроль стратегічно важливу енергетичну інфраструктуру Криму: Сімферопольску й Севастопольську теплоелектроцентралі, Таврійську ТЕС, мережу сонячних і вітрових електростанцій, газогони і газокомпресорні станції, нафтобази і нафтотермінали Феодосії і Керчі.

«Також протягом двох років після "призначення" зловмисник намагався інтегрувати та "перереєструвати" кримські енергоактиви за законодавством країни-агресора. Після "звільнення" з окупаційного уряду фігурант продовжив працювати в інтересах кремлівського режиму, очоливши низку місцевих компаній видобувної галузі. Співробітники СБУ затримали фігуранта в столиці України, куди він приїхав для вирішення особистих справ. Під час обшуків за місцем проживання затриманого було виявлено російські паспорти, банківські картки і документи із доказами роботи на рф», – повідомили в СБУ. 

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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