З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
Ексклюзив70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
ГоловнаПолітика

«Немає МіГів, бо немає дронів»: Міністр оборони Польщі пояснив, чому Україні не передали винищувачі МіГ-29

Польща хотіла отримати від України дронові технології.

«Немає МіГів, бо немає дронів»: Міністр оборони Польщі пояснив, чому Україні не передали винищувачі МіГ-29
міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш
Фото: EPA/UPG

Лідера Польської народної партії (PSL), віцепрем’єр-міністра та міністра національної оборони Владислава Косиняка-Камиша в ефірі програми «Gość Wydarzeń» запитали про майбутнє так званої армади дронів, оголошеної прем’єр-міністром Дональдом Туском.

Проєкт мав розвиватися завдяки польсько-українській співпраці, але нещодавня напруженість між Києвом та Варшавою поставила під сумнів цю ініціативу, зазначає Polsat News

«Немає дронів, тому немає й МіГів. Я запропонував, я думаю, дуже партнерський підхід. МіГи за дрони. Українці спочатку це прийняли, але не реалізували, тому для України немає МіГів, бо для Польщі немає ні безпілотників, ні можливостей використання безпілотників», – пояснив політик. 

Реклама

Міністр національної оборони визнав, що можливості України у сфері безпілотників дуже сильні, і нещодавно Україна розпочала співпрацю в цій галузі з партнерами з Близького Сходу. 

«Це означає, що вони мають такі можливості, що коли їм надають військову техніку, це іноді символічно, але дуже важливо, що вони діляться ноу-хау, частково діляться технологіями. Вони справді дуже добре в цьому розбираються. І вони погодилися на це і вийшли з цих домовленостей. Я не буду перед ними плазувати», – додав він. 

За його словами, на відміну від попереднього уряду, теперішній уряд очікує від України принципу солідарності

«Вони не пам’ятають, скільки військової техніки вони пожертвували. Сьогодні вони намагаються це приховати», – сказав Косиняк-Камиш. 

Його запитали, чи було рішення надіслати військову техніку Україні на початку конфлікту без жодних умов помилкою. 

«Вони вчинили правильно, я піду далі: я б зробив те саме. Вони вчинили правильно, а Україна тоді була в набагато складнішій ситуації», – сказав міністр. 

Також Косиняк-Камиш заявив, що Польща збирається блокувати вступ України до Євросоюзу. У Варшаві вимагають від Києва повністю скасувати вшанування діячів ОУН та УПА.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies