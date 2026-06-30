«Немає МіГів, бо немає дронів»: Міністр оборони Польщі пояснив, чому Україні не передали винищувачі МіГ-29

Лідера Польської народної партії (PSL), віцепрем’єр-міністра та міністра національної оборони Владислава Косиняка-Камиша в ефірі програми «Gość Wydarzeń» запитали про майбутнє так званої армади дронів, оголошеної прем’єр-міністром Дональдом Туском.

Проєкт мав розвиватися завдяки польсько-українській співпраці, але нещодавня напруженість між Києвом та Варшавою поставила під сумнів цю ініціативу, зазначає Polsat News.

«Немає дронів, тому немає й МіГів. Я запропонував, я думаю, дуже партнерський підхід. МіГи за дрони. Українці спочатку це прийняли, але не реалізували, тому для України немає МіГів, бо для Польщі немає ні безпілотників, ні можливостей використання безпілотників», – пояснив політик.

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Міністр національної оборони визнав, що можливості України у сфері безпілотників дуже сильні, і нещодавно Україна розпочала співпрацю в цій галузі з партнерами з Близького Сходу.

«Це означає, що вони мають такі можливості, що коли їм надають військову техніку, це іноді символічно, але дуже важливо, що вони діляться ноу-хау, частково діляться технологіями. Вони справді дуже добре в цьому розбираються. І вони погодилися на це і вийшли з цих домовленостей. Я не буду перед ними плазувати», – додав він.

За його словами, на відміну від попереднього уряду, теперішній уряд очікує від України принципу солідарності.

«Вони не пам’ятають, скільки військової техніки вони пожертвували. Сьогодні вони намагаються це приховати», – сказав Косиняк-Камиш.

Його запитали, чи було рішення надіслати військову техніку Україні на початку конфлікту без жодних умов помилкою.

«Вони вчинили правильно, я піду далі: я б зробив те саме. Вони вчинили правильно, а Україна тоді була в набагато складнішій ситуації», – сказав міністр.

Також Косиняк-Камиш заявив, що Польща збирається блокувати вступ України до Євросоюзу. У Варшаві вимагають від Києва повністю скасувати вшанування діячів ОУН та УПА.