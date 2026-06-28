До зустрічі долучилися другий президент України Леонід Кучма, голова Верховної Ради II та V скликань Олександр Мороз, а також науковці, правники й усі, хто працював над створенням Основного закону.

Сьогодні у сесійній залі Верховної Ради зустрілися два покоління українських депутатів.

Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук і опублікував відео.

"Сьогодні у сесійній залі Верховної Ради України зустрілися два покоління українського парламентаризму: ті, хто 30 років тому створив Конституцію України, і ті, на кого сьогодні покладено обов’язок зберегти її та захистити закріплені у ній цінності", - написав він у фейсбуці.

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Стефанчук зазначив, що в залі зібралися народні депутати II скликання, які 28 червня 1996 року проголосували за Основний Закон, і парламентарі нинішнього, IX скликання. До зустрічі також долучилися другий президент України Леонід Кучма, голова Верховної Ради II та V скликань Олександр Мороз, а також науковці, правники й усі, хто працював над створенням Конституції.

"30 років тому саме у цій залі українська незалежність отримала свій Основний Закон. Попри різні політичні погляди, народні депутати змогли поставити майбутнє держави вище за суперечності та ухвалити рішення, яке визначило подальший шлях України. Сьогодні наш історичний обов’язок — захистити Україну і зберегти Конституцію. Її цінності — свободу, людську гідність, демократію та верховенство права — щодня захищають українські воїни", - наголосив Стефанчук.

Під час зустрічі вшанували пам’ять загиблих захисників і захисниць, мирних громадян та колег.

До учасників також звернувся ровесник Конституції - військовослужбовець Національної гвардії Павло Волченко, який народився 28 червня 1996 року й сьогодні захищає свободу, незалежність і територіальну цілісність України.

На зустрічі вручили нові почесні відзнаки Верховної Ради: нагрудний знак "За розбудову парламентаризму" імені Вячеслава Чорновола - за визначні заслуги у становленні та розвитку українського парламентаризму, а також нагрудний знак "За служіння Українському народу" імені Левка Лук’яненка — за самовіддане служіння Українському народу та зміцнення української державності.

Стефанчук також зазначив, що до 30-річчя Основного Закону вперше здійснено його повний переклад українською жестовою мовою.