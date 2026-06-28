Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Відео«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
ГоловнаПолітика

Сибіга відповів на заяви Кремля про "дух Анкориджа": "Він мертвий"

Так званий "дух Анкориджа"  існує лише в уявленнях росіян.

Сибіга відповів на заяви Кремля про "дух Анкориджа": "Він мертвий"
Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що так званий "дух Анкориджа", про який говорять у Росії, не має реального змісту та існує лише в їхніх уявленнях.

Про це він написав у мережі X.

За словами Сибіги, якщо "дух Анкориджа" і існував, то нині він "мертвий". Він наголосив, що будь-які мирні плани, які розробляються без участі України, не мають перспективи.

"Реальність робить одну річ очевидною: якщо “дух Анкориджа” взагалі існував, то зараз він напевно мертвий", – зазначив міністр.

Він підкреслив, що Росії варто відмовитися від ілюзій і перейти до реальних переговорів із Україною для припинення війни.

Сибіга також додав, що затягування війни з боку Кремля лише погіршить наслідки для самої Росії, оскільки вона не зможе досягти своїх цілей на полі бою.

  • На саміті G7 Трамп висловив розчарування Путіним і натякнув, що може відійти від "домовленостей Анкориджа". Водночас президент США вважає, що Україна зараз "досить добре справляється" у війні.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies