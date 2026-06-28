Сибіга відповів на заяви Кремля про "дух Анкориджа": "Він мертвий"

Так званий "дух Анкориджа" існує лише в уявленнях росіян.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що так званий "дух Анкориджа", про який говорять у Росії, не має реального змісту та існує лише в їхніх уявленнях.

Про це він написав у мережі X.

За словами Сибіги, якщо "дух Анкориджа" і існував, то нині він "мертвий". Він наголосив, що будь-які мирні плани, які розробляються без участі України, не мають перспективи.

"Реальність робить одну річ очевидною: якщо “дух Анкориджа” взагалі існував, то зараз він напевно мертвий", – зазначив міністр.

Він підкреслив, що Росії варто відмовитися від ілюзій і перейти до реальних переговорів із Україною для припинення війни.

Сибіга також додав, що затягування війни з боку Кремля лише погіршить наслідки для самої Росії, оскільки вона не зможе досягти своїх цілей на полі бою.