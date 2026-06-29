Зеленський обговорив із міністром оборони Данії Drone Deal та новий пакет військової допомоги

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із новопризначеним міністром оборони Данії Єппе Бруусом, який уперше після вступу на посаду прибув до України.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

За словами президента, візит данського міністра є важливим сигналом підтримки України та українського народу.

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Під час переговорів сторони обговорили підготовку двосторонньої угоди Drone Deal, над якою вже тривалий час працюють команди обох країн.

"Наші команди працювали над угодою, і вона майже готова. Маємо спільну позицію з міністром, що Drone Deal між Україною та Данією потрібно укласти якомога швидше", – зазначив Зеленський.

Окрему увагу співрозмовники приділили розвитку співпраці у сфері протиракетної оборони.

Президент наголосив на необхідності посилення європейських спроможностей у напрямку антибалістичного захисту.

Також сторони обговорили підготовку 30-го пакета військової допомоги Україні.

Володимир Зеленський подякував Данії за незмінну підтримку та повідомив, що новий уряд країни підтвердив намір і надалі надавати всебічну допомогу Україні.