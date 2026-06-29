НАБУ затримало чинного нардепа, який ігнорував явку до суду. Його доставили в СІЗО

Детективи НАБУ затримали чинного народного депутата України. Його обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди за сприяння приватним компаніям в перемозі у тендерах на постачання медобладнання в Житомирській області.

Затримання відбулося на виконання ухвали ВАКС в зв'язку з систематичною неявкою на судові засідання, розповіли в САП. Востаннє нардеп не прийшов до суду, бо був у відрядженні в Іспанії.

«Наразі особу доставлено до ізолятора тимчасового тримання», – розповіли в прокуратурі.

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Сьогодні об 11 суд розгляне клопотання про зміну запобіжного заходу на утримання під вартою без можливості застави.

Прокуратура не озвучує прізвища затриманого, але наведена інформація свідчить про те, що йдеться про Сергія Кузьміних («Слуга народу»). Його затримали в лютому 2022 року, після оголошення в розшук за переховування від слідства.

Фото: САП у Telegram Народного депутата затримали через неявку до суду

Суть справи

В січні 2022 року, за інформацією слідства, народний депутат отримав 558 000 гривень неправомірної вигоди. Це – 30 % від угоди на постачання системи УЗД, укладеної лікарнею в Житомирі з приватною фірмою. Кошти нібито були призначені для впливу на посадовців лікарні для закупівлі саме в цього підприємства. Спеціалізована антикопрокуратура ствердужє, що депутат гарантував використати вплив, забезпечити фінансування і реалізацію ще двох угод – на постачання систем магнітно-резонансної томографії і лапороскопічного обладнання на загальну суму понад 38 млн грн. Дії депутата кваліфікували за ч. 2 статті 369-2 КК України (зловживання впливом).

Обвинувальний акт скерували до суду ще в 2022 році, але обвинувачуваний неодноразово не приходив на засідання: 29 жовтня 2025, 30 березня, 1 червня та 22 червня 2026 року.

Суд постановив стягнути з нього кошти за неявку.

«Зазначимо, що систематичне ухилення обвинуваченого від участі у судовому розгляді створило реальну загрозу затягування провадження», – повідомили в САП.