Росія атакувала Шосткинський район Сумщини дронами, семеро поранених

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Унаслідок російських атак безпілотниками по Шосткинському району Сумської області постраждали семеро цивільних.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

За його словами, під ударами російських БпЛА опинилася цивільна інфраструктура Глухівської та Середино-Будської громад.

Найважчих поранень зазнав 52-річний житель Середини-Буди. Ворожий безпілотник влучив у його подвір’я. Чоловік перебуває під наглядом медиків.

Також до лікарні госпіталізували двох жительок Глухівської громади.

Інші четверо постраждалих проходять амбулаторне лікування. Усім потерпілим надається необхідна медична допомога.