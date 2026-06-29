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У Херсоні росіяни скинули вибухівку з дрона на жінку з трьома дітьми

Матір з дітьми перебували на власному подвір'ї.

У Херсоні росіяни скинули вибухівку з дрона на жінку з трьома дітьми
Херсонська область, пожежа
Фото: ДСНС України

У Херсоні російський дрон атакував матір з трьома дітьми. Родину госпіталізовано із мінно-вибуховими травмами.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"Стало відомо, що близько 11:00 у Херсоні російські військові скинули вибухівку на подвір’я. Снаряд вибухнув у кількох метрах від місця, де перебували 34-річна мама та троє її дітей 3-х, 6-ти та 13-ти років", – ідеться у повідомленні. 

Родину госпіталізовано із мінно-вибуховими травмами та гострою реакцією на стрес. З урахуванням постраждалих дітей, кількість поранених збільшилась до дев'яти.

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