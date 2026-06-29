У Дніпрі кількість загиблих зросла до шести, 35 цивільних в області постраждали

Понад 60 разів ворог атакував чотири райони області безпілотниками та ракетою.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Упродовж дня 29 червня російські окупанти завдали понад 60 ударів по чотирьох районах безпілотниками та ракетою.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"До шести збільшилася кількість загиблих через атаку на Дніпро. У місті понівечені підприємство, училище, приватні оселі, автівки. Постраждали 29 людей", – каже він.

Реклама

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Томаківська, Покровська громади. Понівечені адмінбудівля, заправка, магазини, приватні оселі, авто.

У важкому стані до лікарні доправили 54-річну жінку. 37-річна жінка госпіталізована у стані середньої тяжкості. Четверо людей лікуватимуться амбулаторно.

У Кам’янському районі потерпала Криничанська громада. Зайнялося поле з ячменем.

Противник завдав удару по Петропавлівській громаді на Синельниківщині. Пошкоджена інфраструктура.

За уточненою інформацією, через нічну атаку на П’ятихатську громаду постраждали двоє людей. 72-річний чоловік госпіталізований у стані середньої тяжкості. 41-річна жінка лікуватиметься вдома.