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Ердоган заявив про роботу над відновленням переговорів між Україною та Росією

Про це він розповів канцлеру Німеччини Мерцу у телефонній розмові.

Ердоган заявив про роботу над відновленням переговорів між Україною та Росією
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган
Фото: Анадолу

Ердоган заявив, що Туреччина прагне міцного миру в російсько-українському конфлікті та працює над відновленням переговорів і відродженням дипломатичного процесу.

Про це він розповів під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Мерцем, передає Управління комунікацій президента Туреччини.

Лідери також обговорили інші глобальні питання.

 Ердоган заявив, що Туреччина та Німеччина прагнуть покращити двосторонні відносини, і що важливо продовжувати вживати взаємних заходів для досягнення цієї мети.

Він зазначив, що очікує на саміті лідерів НАТО, який відбудеться в Анкарі, демонстрації твердої волі щодо зміцнення Європою власної оборони в рамках НАТО та збереження «трансатлантичного зв'язку».

  • Туреччина знову пропонує майданчик для переговорів між Україною і Росією. Турецьке МЗС пропонує негайно активізувати політичний процес.
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