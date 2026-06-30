Ердоган заявив про роботу над відновленням переговорів між Україною та Росією

Ердоган заявив, що Туреччина прагне міцного миру в російсько-українському конфлікті та працює над відновленням переговорів і відродженням дипломатичного процесу.
Про це він розповів під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Мерцем, передає Управління комунікацій президента Туреччини.
Лідери також обговорили інші глобальні питання.
Ердоган заявив, що Туреччина та Німеччина прагнуть покращити двосторонні відносини, і що важливо продовжувати вживати взаємних заходів для досягнення цієї мети.
Він зазначив, що очікує на саміті лідерів НАТО, який відбудеться в Анкарі, демонстрації твердої волі щодо зміцнення Європою власної оборони в рамках НАТО та збереження «трансатлантичного зв'язку».
- Туреччина знову пропонує майданчик для переговорів між Україною і Росією. Турецьке МЗС пропонує негайно активізувати політичний процес.