Стратегія виснаження. Чому Крим став головною точкою докладання зусиль літньої кампанії СОУ
Стратегія виснаження. Чому Крим став головною точкою докладання зусиль літньої кампанії СОУ
70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
Ексклюзив70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
ГоловнаПолітика

Федоров: Україна веде перемовини з Францією щодо ліцензії на виробництво ракет SCALP

Також продовжується комунікація зі США.

Федоров: Україна веде перемовини з Францією щодо ліцензії на виробництво ракет SCALP
міністр оборони Михайло Федоров
Фото: Telegram/Fedorov

Україна веде перемовини з Францією щодо отримання ліцензії на виробництво ракет SCALP.

Про це заявив міністр оборони Михайло Федоров на брифінгу із данським колегою, передає "Інтерфакс-Україна"

"Так, можна сказати, що під час візиту нашого президента до Франції була дуже добра розмова з президентом Макроном про можливість шерінгу ліцензії на SCALP до нашої країни, ракет. І зараз продовжується розмова і з урядом, і з компанією щодо цього, уточнюються всі деталі", – розповів Федоров.

Проте, за його словами, це довгий і непростий процес. Це стосується інтелектуальної власності, відкриття виробництва загалом і всіх бюрократичних нюансів.

Федоров також заявив, що продовжується розмова щодо ліцензій на виробництво і з США. Проте деталей поки не розповідають.

  • Міноборони оголосило новий тендер на закупівлю далекобійних 155-мм артилерійських снарядів для ЗСУ.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies