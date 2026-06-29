Федоров: Україна веде перемовини з Францією щодо ліцензії на виробництво ракет SCALP

Україна веде перемовини з Францією щодо отримання ліцензії на виробництво ракет SCALP.

Про це заявив міністр оборони Михайло Федоров на брифінгу із данським колегою, передає "Інтерфакс-Україна"

"Так, можна сказати, що під час візиту нашого президента до Франції була дуже добра розмова з президентом Макроном про можливість шерінгу ліцензії на SCALP до нашої країни, ракет. І зараз продовжується розмова і з урядом, і з компанією щодо цього, уточнюються всі деталі", – розповів Федоров.

Проте, за його словами, це довгий і непростий процес. Це стосується інтелектуальної власності, відкриття виробництва загалом і всіх бюрократичних нюансів.

Федоров також заявив, що продовжується розмова щодо ліцензій на виробництво і з США. Проте деталей поки не розповідають.