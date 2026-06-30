Польські депутати вимагають від Євросоюзу засудження "геноциду, скоєного УПА"

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Польські представники групи Європейських консерваторів і реформістів у Європарламенті подали проєкт резолюції щодо визнання на рівні ЄС "геноциду, вчиненого Українською повстанською армією".

Як зазначив представник депутатської спільности Пьотр Мюллер в мережі X, "Президент України здійснив черговий крок до руйнування польсько-українських відносин, довівши, що попередні дії і рішення були свідомими".

Вочевидь, йдеться про плани щодо створення Пантеону українських героїв і заяву керівника Офісу Президента Кирила Буданова, що ніхто не вказуватиме українцям, кого шанувати.

Польські консерватори в Європарламенті закликали до "жорсткої політики до України" і "проведення дебатів та ухвалення резолюції щодо вшанування жертв геноциду, вчиненого УПА". Мюллер пише, що "українські політики мають усвідомити, що своєю поведінкою б'ють по довгострокових перспективах своєї країни".