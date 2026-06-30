70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
Ексклюзив70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
Стратегія виснаження. Чому Крим став головною точкою докладання зусиль літньої кампанії СОУ
Стратегія виснаження. Чому Крим став головною точкою докладання зусиль літньої кампанії СОУ
Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
ГоловнаПолітика

Польські депутати вимагають від Євросоюзу засудження "геноциду, скоєного УПА"

У Європарламенті зареєстровано відповідну резолюцію.

Польські депутати вимагають від Євросоюзу засудження "геноциду, скоєного УПА"
Європарламент
Фото: EPA-EFE/RONALD WITTEK

Польські представники групи Європейських консерваторів і реформістів у Європарламенті подали проєкт резолюції щодо визнання на рівні ЄС "геноциду, вчиненого Українською повстанською армією".

Як зазначив представник депутатської спільности Пьотр Мюллер в мережі X, "Президент України здійснив черговий крок до руйнування польсько-українських відносин, довівши, що попередні дії і рішення були свідомими".

Вочевидь, йдеться про плани щодо створення Пантеону українських героїв і заяву керівника Офісу Президента Кирила Буданова, що ніхто не вказуватиме українцям, кого шанувати.

Польські консерватори в Європарламенті закликали до "жорсткої політики до України" і "проведення дебатів та ухвалення резолюції щодо вшанування жертв геноциду, вчиненого УПА". Мюллер пише, що "українські політики мають усвідомити, що своєю поведінкою б'ють по довгострокових перспективах своєї країни".

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies