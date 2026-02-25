Сікорський: ми обіцяли Україні МіГ-29, і вони вже готові до збору

На думку міністра закордонних справ, Україна і Польща можуть багато чого дати одна одній у питанні оборони.

Група польських МіГ-29 вже готова до збору для подальшої передачі Україні. Про це міністр закордонних справ Радослав Сікорський повідомив у інтерв'ю LB на полях конференції YES.

Він зазначив, що Польща продовжує допомагати Україні і при цьому працює над посиленням власної оборони. У частині допомоги українцям країна бере участь в чеській ініціативі з закупівлі боєприпасів та в програмі купівлі американського озброєння PURL.

Передають і власне обладнання.

"Ми завершили 48-му передачу обладнання на 200 мільйонів доларів. Отже, робимо, що можемо. Ми пообіцяли наші МіГ-29, і група МіГ-29 вже готова до збору. До речі, усі термінали Starlink, які використовує Україна – 30 000 терміналів – ми оплатили. Саме тому я зміг сказати Маску відключити російський Starlink", – сказав міністр.

У частині власного озброєння, аби убезпечити себе від нападу, до якого, за даними української розвідки, Росія буде готова в 2027-му, країна запланувала використання 200 млрд злотих.

"55 мільярдів на «важку» оборону і додаткові кошти на «м’яку» оборону – на мобільність армії, укриття для населення тощо. Крім того, будуть європейські гроші з механізму безпеки та інших джерел. І ми почали це кілька років тому. Отже, наразі танки, F-35, Patriots або виробляються, або розгортаються", – пояснив він.

Радослав Сікорський вважає, що Польща і Україна можуть багато дати одна одній в питанні оборони і додав, що поляки багато чому в цьому питанні вчаться в українців.

Підготовка до передачі МіГ-29

Польські військові командири торік у грудні заявили, що сторони обговорюють можливу угоду, за якою Польща може отримати українські розробки у сфері безпілотних технологій в обмін на винищувачі МіГ-29.

Раніше інший заступник міністра оборони Польщі Чезарій Томчик повідомляв, що “шість-вісім” винищувачів радянського зразка наближаються до завершення свого строку служби у польських Збройних силах і можуть бути передані Україні в межах технологічного обміну. Однак у січні в Польщі повідомили, що можуть підготувати більшу кількість – дев'ять літаків.

Польща вже передавала Україні винищувачі МіГ-29 – у 2023-му.