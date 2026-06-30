Сили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
ВідеоСили спецоперацій заявили про знищення залізничного мосту через Північнокримський канал
Помер екснардеп Олександр Рябека
Помер екснардеп Олександр Рябека
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
Мерзли, а тепер ще й платіть: чому перерахунок за опалення обурив киян
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
Ексклюзив70 обшуків у лікарнях: серед них немає випадків, вирваних з контексту чи “несвідомих помилок”, – Гусак
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
ГоловнаСуспільствоПодії

МВС запустило єдину онлайн-систему «Платіжний Хаб» для оплати послуг у сервісних центрах

Тепер оплата послуг у сервісних центрах МВС має стати швидшою та зручнішою.

МВС запустило єдину онлайн-систему «Платіжний Хаб» для оплати послуг у сервісних центрах
Фото: МВС

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив про запуск єдиної онлайн-системи «Платіжний Хаб». 

«Її впровадження є частиною реформування сервісних центрів МВС, у межах якого ми послідовно оновлюємо процеси та впроваджуємо сучасні цифрові рішення. Наразі платіжна онлайн-система працює для оплати за реєстраційні дії із транспортними засобами. Плануємо розширення на всі послуги сервісних центрів”, – повідомив міністр.

Відтепер при оплаті послуги:

  • Адміністратор сформує єдиний платіжний документ з необхідними даними.
  • Для оплати достатньо зісканувати QR-код і підтвердити оплату в застосунку банку.
Реклама

Водночас збережено й альтернативний варіант: можливість оплати в будь-якій банківській установі.

«Платіжний хаб» автоматично розраховує суми зборів і податків, що мінімізує ризик помилок і неточностей. 

Під час купівлі-продажу система також розподіляє платежі між продавцем і покупцем, що забезпечує прозорість і зрозумілість для обох сторін.

Система успішно пройшла тестування під час пілотного запуску в одному зі столичних ТСЦ. Тож наразі вона масштабована на всю країну та підключена до всіх сервісних центрів.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies