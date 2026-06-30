МВС запустило єдину онлайн-систему «Платіжний Хаб» для оплати послуг у сервісних центрах

Тепер оплата послуг у сервісних центрах МВС має стати швидшою та зручнішою.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив про запуск єдиної онлайн-системи «Платіжний Хаб».

«Її впровадження є частиною реформування сервісних центрів МВС, у межах якого ми послідовно оновлюємо процеси та впроваджуємо сучасні цифрові рішення. Наразі платіжна онлайн-система працює для оплати за реєстраційні дії із транспортними засобами. Плануємо розширення на всі послуги сервісних центрів”, – повідомив міністр.

Відтепер при оплаті послуги:

Адміністратор сформує єдиний платіжний документ з необхідними даними.

Для оплати достатньо зісканувати QR-код і підтвердити оплату в застосунку банку.

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Водночас збережено й альтернативний варіант: можливість оплати в будь-якій банківській установі.

«Платіжний хаб» автоматично розраховує суми зборів і податків, що мінімізує ризик помилок і неточностей.

Під час купівлі-продажу система також розподіляє платежі між продавцем і покупцем, що забезпечує прозорість і зрозумілість для обох сторін.

Система успішно пройшла тестування під час пілотного запуску в одному зі столичних ТСЦ. Тож наразі вона масштабована на всю країну та підключена до всіх сервісних центрів.