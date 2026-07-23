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Президент підтвердив, що пропонував Свириденко посаду посла в США

Є й інша пропозиція – очолити певний напрямок. 

Президент підтвердив, що пропонував Свириденко посаду посла в США
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко
Фото: телеграм Юлії Свириденко

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що пропонував посаду посла України в США експрем'єрці Юлії Свириденко. Про це він сказав на брифінгу в Києві з нагоди візиту ірландського прем'єр-міністра, передає кореспондент LB. 

Обговорення були не лише зі Свириденко, а й з колишнім міністром оборони, екссекретарем РНБО Рустемом Умєровим. Володимир Зеленський вважає, що посада посла в США є дуже відповідальною.

«Це місце дуже відповідальне. Там повинна бути людина на рівні віцепрем'єра, мінімум міністра, або, краще, прем'єр-міністра. Юлія зробила важливий договір, я вважаю, під її керівництвом. з Бессентом (мінеральна угода, підписана Юлією Свириденко та міністром фінансів США. – Ред.). Це економічна складова, як повинна нас пов'язувати зі Сполученими Штатами», – сказав він. 

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Однак є й інша пропозиція для Свириденко – очолити один напрямок. Який – президент не сказав. Рустем Умєров також має пропозицію. 

Контекст

Про рішення запропонувати прем'єрці нову посаду президент повідомив позаминулого тижня. 

«Я вдячний Юлії за чітку, стабільну і ефективну роботу на посаді Прем'єр-міністра, за роки результативної роботи в команді України й запропонував очолити новий значимий напрямок у відносинах з ключовим партнером», – сказав він.

За інформацією LB, могло йтися про посаду посла України в США, оскільки Ольга Стефанішина планує скласти повноваження. Незабаром вона може отримати підозру за незаконне збагачення в минулому.

Юлія Свириденко має досвід співпраці з американськими партнерами: саме вона від України підписувала складну mineral deal з міністром фінансів Скоттом Бессентом. Водночас, за даними двох наших співрозмовників, Юлія Свириденко не погодилася на пропозицію стати послом у США.

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