Джерела: Юлія Свириденко поки не дала згоди на посаду посла України в США

Один зі співрозмовників редакції повідомив, що перемовини з нею про це триватимуть.

Прем'єрка Юлія Свириденко поки не дала згоди на посаду посла України в США. Про це LB повідомили джерела в дипломатичному корпусі та Офісі президента.

Водночас вони не виключають, що її позиція зміниться. Офіційно повідомлень про те, що чинній прем'єрці запропонували саме посаду посла в США, не було.

12 липня президент повідомив про нараду з Юлією Свириденко і необхідність оновлення уряду.

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«Я вдячний Юлії за чітку, стабільну і ефективну роботу на посаді Прем'єр-міністра, за роки результативної роботи в команді України й запропонував очолити новий значимий напрямок у відносинах з ключовим партнером», – заявив президент.

За інформацією LB, посол України в США Ольга Стефанішина найближчим часом складе повноваження за власним бажанням. За даними від джерел, вона може отримати нову підозру по давній справі про незаконне збагачення.

За відставку Юлії Свириденко з посади прем'єрки Верховна Рада голосуватиме сьогодні. Відповідну заяву вона вже подала.

«Цьому передувала розмова з президентом України, який чітко означив необхідність оновлення КМУ. Я вважаю, що у нас є напрямки, в яких можливо здійснити посилення. Я сподіваюся, ви підтримаєте кандидатів на такі напрямки, які дадуть можливість більш ефективно впровадити освітянську, соціальну політику. У розмові з президентом було розуміння необхідності перезавантаження уряду», – сказала голова уряду.

Ольга Стефанішина розпочала дипломатичну службу в США в серпні 2025. До цього вона була віцепрем'єркою з питань європейської і євроантлантичної інтеграції.

Юлія Свириденко має досвід співпраці з американськими партнерами: саме вона займалася домовленостями і підписанням так званої мінеральної угоди.