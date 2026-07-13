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В Парижі завершилась "Коаліції охочих": підсумки засідання для України

Наступне засідання відбудеться в Україні.

В Парижі завершилась "Коаліції охочих": підсумки засідання для України
Засідання "Коаліції охочих" у Франції
Фото: Володимир Зеленський в Telegram

У Франції відбулось засідання "Коаліції охочих", в якому взяв участь і Володимир Зеленський. Партнери обговорили низку найважливіших пунктів для України.

Про це повідомив Фрідріх Мерц під час пресконференції після засідання "Коаліції охочих".

  • Питання миру. Це стосується припинення вогню та надійних гарантій безпеки, які будуть вигідними саме для України. 
  • Посилення оборони. 

На засіданні домовились про збільшення підтримки України на рівні 70 млрд євро щороку. Пріоритетом є ППО, за словами Мерца, Німеччина є найбільшим донатором на цій ділянці.

  • Підготовка України до зими, зокрема відновлення енергетичної інфраструктури.

"Одним із головних способів зміцнення нашої загальної позиції має стати зимовий пакет ракет для ППО. Якщо у нас буде достатньо захисту на зиму, у Росії буде значно менше підстав затягувати війну до зими.Ми підрахували, що у цьому пакеті має бути 100 ракет для «Петріот» на місяць – 300 ракет на зиму. Прошу вас це розглянути", - заявив Володимир Зеленський.

  • Обговорили також посилення тиску на Москву та санкції.

Наступне засідання «Коаліції охочих» відбудеться в Україні, заявив Зеленський.

  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна завершує розробку власної антибалістичної ракети, яка має стати частиною спільної європейської системи протиракетної оборони FREYJA. Про це глава держави сказав до засідання Антибалістичної коаліції.
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