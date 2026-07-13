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​Чим більше антибалістичних засобів, тим вища імовірність, що Путін сяде за стіл переговорів, - Зеленський

Президент України подякував Франції за організацію першого засідання Європейської Антибалістичної коаліції.

​Чим більше антибалістичних засобів, тим вища імовірність, що Путін сяде за стіл переговорів, - Зеленський
Антибалістична коаліція
Фото: Офіс президента

Сьогодні в Парижі розпочалося засідання Європейської Антибалістичної коаліції, в якому взяв участь президент України Володимир Зеленський.

Про це він повідомив у Telegram.

Зеленський наголосив, що сильні й достатні антибалістичні спроможності потрібні, щоб закінчити війну Росії проти України. 

"Вони не менш важливі, ніж дип- чи мідлстрайки по російській економіці війни чи активні операції на передовій. Чим більше засобів для збиття російських балістичних ракет буде в України, тим вища імовірність того, що Путін сяде за стіл переговорів, бо його останній аргумент у цій війні більше не працюватиме", - зазначив президент України.

Зеленський подякував президенту Франції за організацію та проведення першого засідання Європейської Антибалістичної коаліції, а також - радникам із питань національної безпеки та керівникам оборонних компаній, які сьогодні зібралися на засідання.

"Наша робота над спільною системою FREYJA – не для того, щоб замінити вже наявні системи. Це спосіб доповнити нашу оборону, створити надійний щит над усією Європою і зробити все це швидше й дешевше", - додав Зеленський. 

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