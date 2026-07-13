У Варшаві відкриють центр Європейського космічного агентства

Європейське космічне агентство (ESA) відкриє у Варшаві свій новий центр, який стане першим таким осередком Агентства у країнах Центрально-Східної Європи.

Про це заявили прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск й гендиректор Європейського космічного агентства Йозеф Ашбахер, передає Укрінформ.

"Польща стає одним із європейських лідерів у сфері космосу. Йдеться про розвиток науки, технологій та бізнесу, а також про безпеку", – зазначив Туск.

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Він розповів, що новий центр займатиметься технологіями подвійного призначення, кризовим управлінням, супутниковим зв'язком, моніторингом надзвичайних ситуацій та безпековими проєктами.

Міністр фінансів та економіки Польщі Анджей Доманський наголосив, що космічна галузь буде двигуном польської економіки у наступні десятиліття. Він також повідомив, що уряд ухвалив рішення подвоїти фінансування польського космічного сектору та розширити співпрацю з ESA.

Доманський також повідомив, що компанії, які входять до Польського фонду розвитку, зокрема й державний банк BGK, створили спеціальний інвестиційний фонд обсягом до 500 млн злотих (близько 120 млн євро) для підтримки інвестицій у космічну галузь.

Своєю чергою гендиректор ESA Йозеф Ашбахер зазначив, що Польща є однією з найактивніших країн в ЄС щодо інвестування в космічну галузь. За його словами, новий центр зосередиться на питаннях комунікацій, новітніх технологій та оборонних розробок, а також співпрацюватиме з розташованим у Варшаві агентством з охорони зовнішніх кордонів ЄС Frontex.

Як повідомлялося, Європейське космічне агентство вперше долучиться до сфери безпеки й оборони.