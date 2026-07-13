Зеленський прибув до Парижа на заходи Коаліції охочих

Президент Володимир Зеленський прибув до Парижа, де візьме участь у заходах Коаліції охочих.

Про це він повідомив у Telegram.

"Франція. Сьогодні тут відбудуться важливі перемовини, які можуть відкрити для України значно більше можливостей для зміцнення захисту. Головний пріоритет – антибалістика. Представимо партнерам нашу Антибалістичну програму і вперше проведемо зустріч на рівні лідерів, радників з питань національної безпеки та оборонних компаній країн, які можуть конкретними речами докластися до побудови нової антибалістичної системи", – написав Зеленський.

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Він повідомив, що зустрінеться з президентом Франції Емманюелем Макроном та візьме участь у засіданні Коаліції охочих.

"Будемо працювати, щоб надати нової динаміки цьому формату", – зазначив Зеленський.

У першої леді запланована зустріч з новим Генеральним директором ЮНЕСКО, під час якої вони обговорять подальший розвиток стратегічного партнерства та розширення співпраці між Україною та Організацією в рамках сфер мандата ЮНЕСКО.

"Подякуємо Франції за історичну підтримку, і наші військові візьмуть участь у параді до національного свята Франції – Дня взяття Бастилії", – додав Зеленський.

Прессекретар президента України Сергій Никифоров повідомив, що орієнтовно на 15 годину заплановані перемовини з Макроном, потім Зеленський візьме участь в презентації Антибалістичної коаліції. Після цього відбудеться засідання Коаліції охочих, а о 18:30 будуть заяви для медіа.