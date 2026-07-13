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Зеленський прибув до Парижа на заходи Коаліції охочих

У першої леді запланована зустріч з новим Генеральним директором ЮНЕСКО.

Зеленський прибув до Парижа на заходи Коаліції охочих
Фото: Скриншот відео

Президент Володимир Зеленський прибув до Парижа, де візьме участь у заходах Коаліції охочих. 

Про це він повідомив у Telegram.

"Франція. Сьогодні тут відбудуться важливі перемовини, які можуть відкрити для України значно більше можливостей для зміцнення захисту. Головний пріоритет – антибалістика. Представимо партнерам нашу Антибалістичну програму і вперше проведемо зустріч на рівні лідерів, радників з питань національної безпеки та оборонних компаній країн, які можуть конкретними речами докластися до побудови нової антибалістичної системи", – написав Зеленський.

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Він повідомив, що зустрінеться з президентом Франції Емманюелем Макроном та візьме участь у засіданні Коаліції охочих.

"Будемо працювати, щоб надати нової динаміки цьому формату", – зазначив Зеленський.

У першої леді запланована зустріч з новим Генеральним директором ЮНЕСКО, під час якої вони обговорять подальший розвиток стратегічного партнерства та розширення співпраці між Україною та Організацією в рамках сфер мандата ЮНЕСКО. 

"Подякуємо Франції за історичну підтримку, і наші військові візьмуть участь у параді до національного свята Франції – Дня взяття Бастилії", – додав Зеленський.

Прессекретар президента України Сергій Никифоров повідомив, що орієнтовно на 15 годину заплановані перемовини з Макроном, потім Зеленський візьме участь в презентації Антибалістичної коаліції. Після цього відбудеться засідання Коаліції охочих, а о 18:30 будуть заяви для медіа.

  • Як повідомлялося, сьогодні президент Франції  Макрон прийматиме у Парижі лідерів країн Коаліції охочих. На зустрічі обговорюватимуть посилення української протиповітряної оборони та створення антибалістичних систем. Зеленський перебуватиме у Парижі і в понеділок, і у вівторок. 14 липня він відвідає військовий парад до Дня взяття Бастилії, де також братимуть участь українські військові. 
  • Днями головком Олександр Сирський закликав Коаліцію охочих посилити українську ППО і надати засоби для збиття ракет. Росія, користуючись дефіцитом антибалістичних засобів, збільшила кількість ударів по Києву.
  • Коаліція охочих була створена торік для посилення допомоги Україні. Її створили на тлі зміни адміністрації в США і того, як це вплинуло на попередній формат міжнародної кооперації – Контактної групи з питань оборони України. 
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