Зеленський прибув до Парижа на заходи Коаліції охочих

Президент Володимир Зеленський прибув до Парижа, де візьме участь у заходах Коаліції охочих.
Про це він повідомив у Telegram.
"Франція. Сьогодні тут відбудуться важливі перемовини, які можуть відкрити для України значно більше можливостей для зміцнення захисту. Головний пріоритет – антибалістика. Представимо партнерам нашу Антибалістичну програму і вперше проведемо зустріч на рівні лідерів, радників з питань національної безпеки та оборонних компаній країн, які можуть конкретними речами докластися до побудови нової антибалістичної системи", – написав Зеленський.
Він повідомив, що зустрінеться з президентом Франції Емманюелем Макроном та візьме участь у засіданні Коаліції охочих.
"Будемо працювати, щоб надати нової динаміки цьому формату", – зазначив Зеленський.
У першої леді запланована зустріч з новим Генеральним директором ЮНЕСКО, під час якої вони обговорять подальший розвиток стратегічного партнерства та розширення співпраці між Україною та Організацією в рамках сфер мандата ЮНЕСКО.
"Подякуємо Франції за історичну підтримку, і наші військові візьмуть участь у параді до національного свята Франції – Дня взяття Бастилії", – додав Зеленський.
Прессекретар президента України Сергій Никифоров повідомив, що орієнтовно на 15 годину заплановані перемовини з Макроном, потім Зеленський візьме участь в презентації Антибалістичної коаліції. Після цього відбудеться засідання Коаліції охочих, а о 18:30 будуть заяви для медіа.
- Як повідомлялося, сьогодні президент Франції Макрон прийматиме у Парижі лідерів країн Коаліції охочих. На зустрічі обговорюватимуть посилення української протиповітряної оборони та створення антибалістичних систем. Зеленський перебуватиме у Парижі і в понеділок, і у вівторок. 14 липня він відвідає військовий парад до Дня взяття Бастилії, де також братимуть участь українські військові.
- Днями головком Олександр Сирський закликав Коаліцію охочих посилити українську ППО і надати засоби для збиття ракет. Росія, користуючись дефіцитом антибалістичних засобів, збільшила кількість ударів по Києву.
- Коаліція охочих була створена торік для посилення допомоги Україні. Її створили на тлі зміни адміністрації в США і того, як це вплинуло на попередній формат міжнародної кооперації – Контактної групи з питань оборони України.