Франція і Німеччина викликають російських послів через кібератаки (оновлено)

Париж викличе російського посла найближчими днями через ймовірну кампанію кіберхакерства, яку Росія здійснила проти європейських країн, зокрема Франції.
Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, пише Reuters.
“Сьогодні ми публічно засудимо широкомасштабну кіберкампанію, проведену Росією, метою якої було здійснення саботажу та шпигунства проти десятка країн”, – сказав Барро в ефірі BFM TV.
За його словами, російського посла у Франції викличуть найближчими днями.
Уряд Франції раніше звинувачував Москву у здійсненні кібератак проти країни.
Як пише Guardian, Німеччина також викликала посла Росії в Берліні через кібератаки Москви проти кількох країн ЄС та України.
Міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що атаки є неприйнятними та на них буде відповідна відповідь.
- Уряд Великої Британії спільно з Європейським Союзом вперше запровадили спільний пакет санкцій проти російських кібермереж. Лондон, зокрема, запровадив нові санкції проти 24 фізичних осіб та організацій, які є проксі-мережами російських спецслужб і відповідальні за кібератаки, втручання у вибори та поширення антиукраїнських наративів в Європі.
- Євросоюз запровадив санкції проти дев'яти осіб та чотирьох організацій через російське кібершпигунство та саботаж. Ця діяльність включала проникнення в урядові мережі та саботаж критичної інфраструктури. Серед інших, мішенями стали Франція, Німеччина, Польща, Кіпр, Нідерланди, Австрія, Словаччина, Румунія та Фінляндія.
- На початку липня стало відомо, що від початку повномасштабного вторгнення фахівці Департаменту кібербезпеки СБУ нейтралізували понад 16 тисяч кібератак, здійснених Росією. Певна частина із них була спрямована проти українських медіа.