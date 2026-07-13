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Франція і Німеччина викликають російських послів через кібератаки (оновлено)

Париж раніше звинувачував Москву у здійсненні кібершпигунства проти країни.

Франція і Німеччина викликають російських послів через кібератаки (оновлено)
Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро
Фото: EPA/UPG

Париж викличе російського посла найближчими днями через ймовірну кампанію кіберхакерства, яку Росія здійснила проти європейських країн, зокрема Франції.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, пише Reuters.

“Сьогодні ми публічно засудимо широкомасштабну кіберкампанію, проведену Росією, метою якої було здійснення саботажу та шпигунства проти десятка країн”, – сказав Барро в ефірі BFM TV.

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За його словами, російського посла у Франції викличуть найближчими днями. 

Уряд Франції раніше звинувачував Москву у здійсненні кібератак проти країни.

Як пише Guardian, Німеччина також викликала посла Росії в Берліні через кібератаки Москви проти кількох країн ЄС та України.

Міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що атаки є неприйнятними та на них буде відповідна відповідь.

  • Уряд Великої Британії спільно з Європейським Союзом вперше запровадили спільний пакет санкцій проти російських кібермереж. Лондон, зокрема, запровадив нові санкції проти 24 фізичних осіб та організацій, які є проксі-мережами російських спецслужб і відповідальні за кібератаки, втручання у вибори та поширення антиукраїнських наративів в Європі.
  • Євросоюз запровадив санкції проти дев'яти осіб та чотирьох організацій через російське кібершпигунство та саботаж. Ця діяльність включала проникнення в урядові мережі та саботаж критичної інфраструктури. Серед інших, мішенями стали Франція, Німеччина, Польща, Кіпр, Нідерланди, Австрія, Словаччина, Румунія та Фінляндія.
  • На початку липня стало відомо, що від початку повномасштабного вторгнення фахівці Департаменту кібербезпеки СБУ нейтралізували понад 16 тисяч кібератак, здійснених Росією. Певна частина із них була спрямована проти українських медіа.
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