СБУ: з 2022 року Росія здійснила більше 16 тисяч кібератак

Крім державних органів, фінустанов та оборонних структур, пріоритетною ціллю ворога також були українські ЗМІ.

Від початку повномасштабного вторгнення фахівці Департаменту кібербезпеки нейтралізували понад 16 тисяч кібератак, здійснених Росією. Певна частина із них була спрямована проти українських медіа.

Про це розповів керівник Департаменту кібербезпеки (ДКІБ) СБУ бригадний генерал Володимир Карастельов.

"Із 24 лютого 2022 року росія значно збільшила кількість кібератак по Україні. Якщо ми говоримо про найбільші із них, про ті, якими займається саме СБУ, то за цей час нам вдалося нейтралізувати понад 16 тис. кібератак і критичних кіберінцидентів. Примітно, що крім державних органів, фінансових установ та оборонних структур пріоритетною ціллю для подібних нападів ворога є українські засоби масової інформації", – підкреслив Карастельов.

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Він розповів, що в 2026 році російські хакери здійснили масштабну тригодинну DDoS-атаку на один із загальнонаціональних телеканалів.

"Ботмережа генерувала до 200 тисяч запитів щохвилини з вузлів в Азії, Європі та США. Атаку було спрямовано на прикладний рівень сайту: хакери імітували дії реальних користувачів, щоб перевантажити сервер складними запитами та зробити ресурс недоступним. Завдяки оперативному втручанню кіберфахівців СБУ сайт продовжив працювати, а противник не досяг своєї мети", – зазначив Карастельов.

Ще одну із провідних українських телегруп ворог атакував у 2025 році.

Для посилення захисту українських медіа Служба безпеки спільно з Національною радою з питань телебачення і радіомовлення реалізує проєкт із підвищення кіберстійкості місцевих і регіональних ЗМІ. Його мета - не лише реагувати на кібератаки після того, як вони вже сталися, а й сформувати у регіональних редакціях практичну спроможність самостійно виявляти загрози, захищати свої цифрові ресурси та забезпечувати безперервну роботу навіть в умовах повномасштабної війни.

У 2026 році в межах проєкту було проведено серію практичних тренінгів із кібербезпеки для представників регіональних медіа. Навчання відбулося на 20 регіональних майданчиках, охопивши представників 21 області України. У тренінгах взяли участь майже 450 осіб – керівники медіа, журналісти, редактори, адміністратори цифрових ресурсів і технічні спеціалісти редакцій.