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Найбільше споживачів без світла залишається на Сумщині, – Міненерго

Складна ситуація у Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Найбільше споживачів без світла залишається на Сумщині, – Міненерго
Фото: Ігор Чайка / Facebook

Через пошкодження енергооб'єктів внаслідок бойових дій та ворожих обстрілів найскладніша ситуація з електропостачанням у Сумській області, де без світла залишається найбільша кількість споживачів.

Про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов.

Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

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У Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях частина споживачів тимчасово залишається без електропостачання.

Через негоду без електропостачання залишаються понад 80 населених пунктів у Житомирській, Київській та Чернігівській областях. 

Сьогодні з 17:00 до 22:00 в усіх регіонах України будуть діяти графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів в обсязі до однієї черги.

Споживачів закликають перенести користування потужними електроприладами на період з 10:00 до 16:00, а у години максимального навантаження – з 16:00 до 23:00 – максимально ощадливо споживати електроенергію. Це допомагає підтримувати стабільну роботу енергосистеми та мінімізувати необхідність застосування обмежень.

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