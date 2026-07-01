Через пошкодження енергооб'єктів внаслідок бойових дій та ворожих обстрілів найскладніша ситуація з електропостачанням у Сумській області, де без світла залишається найбільша кількість споживачів.
Про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов.
Відновлювальні роботи тривають цілодобово.
У Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях частина споживачів тимчасово залишається без електропостачання.
Через негоду без електропостачання залишаються понад 80 населених пунктів у Житомирській, Київській та Чернігівській областях.
Сьогодні з 17:00 до 22:00 в усіх регіонах України будуть діяти графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, а також графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів в обсязі до однієї черги.
Споживачів закликають перенести користування потужними електроприладами на період з 10:00 до 16:00, а у години максимального навантаження – з 16:00 до 23:00 – максимально ощадливо споживати електроенергію. Це допомагає підтримувати стабільну роботу енергосистеми та мінімізувати необхідність застосування обмежень.