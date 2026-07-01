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Керівництво Ради зареєструвало законопроєкт про право депутатів приходити на засідання з дітьми до 2 років

Його реалізація не потребує додаткових видатків з бюджету.

Керівництво Ради зареєструвало законопроєкт про право депутатів приходити на засідання з дітьми до 2 років
Верховна Рада
Фото: Скриншот відео

Керівництво Верховної Ради разом з групою нардепів зареєстрували законопроєкт, який дозволяє депутатам бути присутніми на відкритих пленарних засіданнях, а також на засіданнях комітетів і тимчасових слідчих комісій разом із дитиною віком до 2 років.

Про це повідомляє кореспондентка Lb.ua.

Документом також передбачено облаштування в будівлях Ради кімнат для годування та дитячих кімнат.

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Спікер парламенту Руслан Стефанчук повідомив, що ще до ухвалення закону у стінах парламенту відкрили "простір для дітей та батьків".

Вік "до 2 років" у законопроєкті обґрунтовано концепцією "перших 1000 днів", яку просувають ВООЗ та UNICEF, - це період найвищої вразливості дитини, коли розлучення з матір'ю є найбільш травматичним.

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Автори документа вказують, що відсутність відповідної інфраструктури в парламенті сьогодні насамперед б'є по жінках-депутатках у період грудного вигодовування, тож ухвалення норми має зменшити гендерну нерівність у Раді. У пояснювальній записці згадується практика інших країн: у Бундестазі діє дитсадок для дітей від 6 місяців, у парламенті Швеції - безкоштовні ясла, у парламенті Греції дитсадок розміщено безпосередньо в будівлі.

Реалізація законопроєкту, за словами авторів, не потребує додаткових видатків з бюджету.

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